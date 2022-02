Cătălin Predoiu a cerut 'undă verde' Comisiei de la Veneția pentru desfiinţarea SIIJ: Nu cred că avizul va spune altceva decât precedentele trei

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a confirmat că a avut miercuri dimineaţă o întâlnire online cu reprezentanţi ai Comisiei de la Veneţia pentru consultări referitoare la proiectul Guvernului pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).

"A existat o întâlnire online, la ora 10,00, ora Bucureştiului. Am avut o întâlnire online, pe care chiar Ministerul Justiţiei a organizat-o la solicitarea Comisiei de la Veneţia şi a organizat întâlniri şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în Justiţie, în care am discutat (...) parcursul proiectului, poziţia pe care a avut-o ministerul, consultările care au avut loc, opţiunile pe care le-am avut în vedere, ce şanse sunt ca proiectul să treacă (de Parlament) şi, în final, să ne atingem obiectivul desfiinţării SIIJ, nimic altceva. Nu s-a transmis nimic, acolo s-au pus întrebări, s-au oferit argumente şi totul a fost pe bază de dialog interactiv, plecând de la patru-cinci întrebări la care am fost rugat să răspund. Poziţia va fi transmisă prin aviz. Situaţia în care suntem acum este de consultare. La fel va face şi cu Parlamentul, şi cu asociaţiile, şi cu CSM şamd. Deci, aceasta este faza de consultare: oamenii întreabă, se lămuresc, se dau răspunsuri, se prezintă fiecare cu viziunea şi opţiunea lui, ce probleme a întâmpinat şi ce soluţii vede", a afirmat Predoiu, după ce a participat la dezbaterile din Comisia juridică a Senatului pe marginea acestui proiect.

El a menţionat că nu crede că al patrulea aviz va fi diferit de primele trei acordate de Comisia de la Veneţia pe proiectele pentru desfiinţarea SIIJ.

"Nu cred că avizul, al patrulea aviz, va spune altceva decât spun celelalte trei precedente. Le-am avut la minister, le-am studiat şi din paleta aceea de obiective am încercat să bifăm toate obiectivele, cel principal fiind desfiinţarea SIIJ. Am încercat să răspundem problemei specializării cu modalitatea de selecţie a procurorilor, deci nu văd cum al patrulea poate să spună altceva diferit decât ce au spus precedentele trei", a explicat Cătălin Predoiu.

Preşedintele Comisiei juridice a Senatului, Iuliana Scântei, a confirmat că şi Parlamentul este inclus în dialogul instituţional cu Comisia de la Veneţia pentru evaluarea noilor reglementări propuse de Ministerul Justiţiei.

"Mâine (joi - n.r.) cele două Comisii juridice din Senat şi Camera Deputaţilor vor avea acest dialog online cu raportorii Comisiei de la Veneţia. E un dialog şi o consultare, o explicaţie, dacă vreţi, suplimentară din perspectiva Legislativului. La fel am avut-o şi anul trecut, când solicitarea ministrului Justiţiei de atunci (Stelian Ion - n.r.) a fost adresată Comisiei de la Veneţia. Formatul este acelaşi pe care domnia sa l-a stabilit atunci, participă şi preşedinţii celor două Comisii juridice. De asta cred că este benefic să continuăm dezbaterea şi avem miercuri o dezbatere generală (cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei, sistemului juridic, ai asociaţiilor profesionale şi ai societăţii civile). Aceste consultări au loc în paralel, nu avem o problemă de eludare sau o grabă excesivă în a dezbate proiectul şi a discuta conţinutul proiectului şi al amendamentelor, câtă vreme suntem într-un dialog paralel şi cu Comisia de la Veneţia. Domnul ministru a punctat foarte clar că avizele Comisiei de la Veneţia nu au fost valorificate întru totul în precedentul mandat al ministrului Justiţiei din partea USR, Stelian Ion", a susţinut Scântei.