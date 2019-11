CATASTROFĂ în Australia - Capitala este în pericol - Pompierii se aşteaptă la ce este mai rău

Pompierii australieni, care se luptau cu flăcările duminică pentru a menţine sub control incendiile de vegetaţie extinse în urma cărora trei persoane şi-au pierdut viaţa, au fost avertizaţi că sunt prognozate condiţii "catastrofale", propice incendiilor, inclusiv în jurul celui mai mare oraş din ţară, Sydney, potrivit Reuters, citată de AGERPRES.

Autorităţile au actualizat previziunile pentru ziua de marţi referitoare la regiunea metropolitană a oraşului Sydney la pericol catastrofal de incendii, fiind pentru prima dată când oraşul se confruntă cu o astfel de avertizare de la introducerea noilor clasificări referitoare la incendii în 2009."Temperaturi ridicate, vânturi puternice şi umiditate scăzută sunt prognozate, condiţiile devenind periculoase", a precizat într-o declaraţie brigada de pompieri din statul New South Wales.Condiţiile care ar urma să se înregistreze marţi în regiunea Hunter, la nord de Sydney, au fost de asemenea estimate ca fiind catastrofale, cel mai mare nivel de pericol pentru incendiile de vegetaţie, în timp ce pentru alte regiuni ale statului, au fost prognozate condiţii severe sau extreme."Dacă izbucneşte un incendiu în perioada condiţiilor catastrofale, sunt în pericol vieţi şi locuinţe", se mai precizează în declaraţie.Australia se confruntă cu unul dintre cele mai severe sezoane ale incendiilor de vegetaţie, care a debutat înainte chiar de începerea verii în emisfera sudică, multe regiuni din ţară fiind afectate de secetă severă.Trei persoane şi-au pierdut viaţa începând de vineri în New South Wales, unde un număr record de incendii clasificate la nivel de urgenţă au fost declarate, iar cel puţin 150 de locuinţe au fost distruse.Cinci persoane erau date dispărute de autorităţi sâmbătă după-amiaza, dar, potrivit relatărilor de duminică ale presei locale, persoanele respective au fost localizate.Până duminică la prânz, circa jumătate dintre cele peste 70 de incendii din New South Wales nu se aflau încă sub controlul pompierilor, două dintre acestea fiind de la nivel de urgenţă.Potrivit responsabililor din domeniul educaţiei, peste 40 de şcoli din New South Wales vor fi închise luni din cauza incendiilor.În statul Queensland, situat în nord, peste 50 de incendii ardeau duminică, două dintre acestea însoţite de avertizări de urgenţă.Mii de rezidenţi din Queensland au fost evacuaţi, iar autorităţile au avertizat asupra pericolului sever de incendii prognozat pentru miercuri."Practic, nu sunt precipitaţii, nu sunt precipitaţii semnificative cel puţin până la finalul anului şi posibil după Anul Nou", a declarat comandantul în funcţie al Serviciilor pentru incendii şi intervenţii de urgenţă din Queensland.