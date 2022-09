Cățelul lui Paris Hilton a dispărut. Recompensa oferită de proprietară: 'Fac tot ce-mi stă în putință pentru a o aduce înapoi'

Diamond Baby, cățelul lui Paris Hilton, a dispărut. Proprietara, care a angajat deja un detectiv și un medium pentru animale de companie, oferă o recompensă „mare”.

Paris Hilton, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit pe Instagram că animalul ei de companie Chihuahua, numit Diamond Baby, s-a pierdut de miercuri. Ea a cerut ajutorul urmăritorilor ei și a spus că are inima frântă de pierderea cățelului pe care l-a descris "ca o fiică pentru mine".

Paris a recunoscut că inițial a fost reticentă în a cere ajutor în mod public, deoarece "oamenii pot fi cruzi", dar acum simte că este ultima soluție și a oferit o "recompensă mare pentru găsirea ei".

Ea a împărtășit imagini cu animalul ei de companie atât pe propria pagină de Instagram, cât și pe contul @hiltonpets.

Animalul este descris ca fiind un pic timid și are blana neagră și maro. Cățelușa a fost văzută ultima dată în casa vedetei din Beverly Hills, iar Paris crede că trebuie să fi scăpat în timp ce ea se muta.

"Este incredibil de greu pentru mine să postez acest mesaj, pentru că am rămas fără cuvinte. Diamond Baby @HiltonPets a dispărut de miercurea trecută. Eram la o ședință foto și ne mutam dintr-un loc în altul. Probabil unul dintre cei care se ocupă de mutare a lăsat vreo ușă deschisă. Familia și prietenii mei m-au ajutat să o caut în tot cartierul meu și am mers din ușă în ușă, dar tot nu am găsit-o. Am angajat un detectiv de animale de companie, un medium pentru animale de companie și căutăm acum drone pentru găsirea câinilor. Fac tot ce-mi stă în putință pentru a o aduce înapoi", a scris Paris.