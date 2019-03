Caz ȘOCANT la Gorj: O mamă și-ar fi ucis copilul nou-născut. Femeia i-a amenințat pe ceilalți copii

O femeie din comuna Jupânești, judeţul Gorj, a fost audiat, joi, ea fiind suspectată că şi-ar fi ucis copilul nou-născut, în urmă cu aproximativ un an. Dezvăluirea a fost făcută de trei dintre cei patru copii ai ei, aceștia fiind preluați de Protecția Copilului, informează Mediafax.

Citește și: A ucis CINCI oameni și a fost eliberat după nici 3 ani

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au deschis un dosar penal, după ce trei dintre copiii unei femei din Jupânești au spus la școală că, în urmă cu aproximativ un an, au văzut un bebeluș într-un lighean din podul casei, iar apoi acesta a dispărut.

Anchetatorii fac cercetări cu privire la o posibilă ucidere a nou-născutului de către mama sa.

„Avem dosar penal înregistrat. Se fac cercetări în cadrul infracțiunii de omor asupra unui membru de familie”, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, Cristina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Atât femeia de 39 de ani, cât și soțul acesteia au fost audiați, joi, de procurori, în urma dezvăluirilor celor trei copii ai lor, respectiv doi băieți și o fetiță.

”Copiii, elevi în clasa a VI-a, a VII-a și a VIII-a, au povestit faptul că, în urmă cu aproximativ un an, în podul casei se auzeau niște zgomote ciudate, ei au urcat într-o după-amiază, când mama nu era acasă, acolo au găsit un bebeluș, care era pus într-un lighean, cu niște haine pe el, iar la vreo câteva zile, când au urcat din nou în pod, copilul nu mai era, nu au găsit decât niște urme de sânge, ligheanul fiind aruncat. Copiii bănuiesc că a fost omorât probabil. Când au întrebat-o pe mamă de existența copilului, le-ar fi spus că este o nevăstuică în pod și să nu mai urce acolo niciodată că sare în cap și îi omoară. Toți profesorii am rămas mască atunci când am auzit”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Cristian Diaconescu, directorul școlii generale din comuna Jupânești.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC ) Gorj a intervenit în regim de urgență, în cazul celor trei minori, aceștia fiind duși de polițiști într-un centru din Târgu-Cărbunești.

„Lucrători de Poliție i-au adus pe copii la centrul nostru de la Târgu-Cărbunești, noi am instituit plasament în regim de urgență pentru copii, deoarece aveam acordul părinților. Sunt doi băieți și o fetiță, cu vârste între 12 și 15 ani. Acum se fac demersurile în ceea ce privește partea socială a lucrurilor, împreună cu autoritățile locale, urmând să vedem ce se întâmplă. Vineri o să mergem la fața locului, am înțeles de la primărie că ar fi condiții, nu ar fi o problemă. Nu erau în evidențele noastre. Copiii au fost consiliați psihologic”, a declarat Lucian Zălog, directorul adjunct al DGASPC Gorj.

Femeia de 39 de ani a negat toate acuzațiile.

„Mi-au luat o declarație, că nu am făcut așa ceva. Am făcut un avort la spital la Târgu Cărbunești, cu mai mulți ani în urmă. Cine l-a văzut să spună dacă l-a văzut, că știe oricine că un copil mic plânge. În ziua de azi nu ai voie să arunci un mâț, dar apoi un copil”, a spus mama acuzată de omor, după audieri.

Femeia are, în total, patru copii, cea mai mare, în vârstă de 18 ani, a rămas acasă cu părinții.