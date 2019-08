Cazul Caracal - Reacţia lui Fifor după dezvăluirile conform cărora un şef de poliţie încerca să obţină date de la interlopi, oferind date din dosar

Ministrul interimar de Interne Mihai Fifor afirmă, referitor la dezvăluirile conform cărora fostul şef interimar al IPJ Olt Nicolae Alexe încerca să obţină informaţii de la interlopi în cazul dispariţiei Alexandrei Măceşanu, oferind date din dosar, că este o anchetă în curs pe acest subiect.

”În ceea ce priveşte legătura dintre Nicolae Alexe şi reprezentantul unei firme locale de pază, există deja, de săptămâna trecută, o anchetă în curs, iar rezultatele acesteia vor fi comunicate ulterior finalizării”, a scris ministrul pe Facebook.

El a explicat că dosarul referitor la Cazul Caracal se află la DIICOT, nu la MAI.

”Acesta este motivul pentru care nu am competenţa de a comenta public, la televizor, pe marginea unei anchete în desfăşurare. Pentru că acesta este "cazul Caracal" - o anchetă în curs, despre care nu sunt legitimat să comentez”, a afirmat ministrul.

Comisarul şef Nicolae Alexe, numărul unu pe operaţiuni în poliţia Olt şi cel care a coordonat acţiunea de la Caracal după dispariţia adolescentei Alexandra Maceşanu, a apelat la un apropiat, Remus Rădoi ”Codiţă”, şeful unei reţele uriaşe şi dintre cei mai temuţi oameni din judeţ, condamnat pentru că a desfigurat un rival în bătaie, a relatat ”Libertatea”, care a publicat conversaţiile incredibile de pe WhatsApp dintre poliţistul Alexe şi Rădoi ”Codiţă” şi mărturiile date ziarului de doi lideri de grupări concurente.

Remus Rădoi ”Codiţă” a trimis poliţia la două adrese false ale rivalilor din clanul Oacă în seara în care fiecare minut conta pentru găsirea fetei. În acelaşi timp, clanul Oacă cunoştea şi el toate mişcările poliţiei, fiind prieten cu şefii poliţiei din Caracal: Mirea şi Humă, ambii implicaţi în căutarea Alexandrei, scrie ”Libertatea”, care prezintă şi schimburile de mesaje dintre cei implicaţi.

„Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impune că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informaţii de care vorbiţi dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu ştiu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon şi le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a declarat Alexe pentru B1.ro.

Pe de altă parte, în raportul MAI privind felul în care s-a acţionat în acest caz se arată că Alexe a aflat despre apelurile Alexandrei la 112 puţin după ora 11.00, dar şi-a minţit superiorii că a aflat mult mai târziu despre caz. El participa la bilanţurile poliţiei din localităţi din judeţ, când a fost informat despre situaţie. Nu şi-a schimbat însă programul.

Abia la ora 20.00 a constituit punctul de comandă pentru dispariţia de minori, la aproape şapte ore după apelurile Alexandrei la 112, potrivit raportului.