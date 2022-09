Cazul familiei Furdui - Mai mulți parlamentari români, în Germania pentru a sprijini familia lăsată fără copii de autorități (Video)

Mai mulţi parlamentari români au reclamat "tratamentul abuziv" la care autorităţile germane ar fi supus o familie de români care locuieşte în această ţară, după ce autoritatea de protecţie a copilului din Germania i-a luat copiii.

Senatorul Titus Corlăţean se află în Germania, într-o misiune parlamentară, alături de deputaţii PNL Ben-Oni Ardelean şi Robert Sighiartău, pentru a spijini familia Furdui, căreia în urmă cu aproximativ un an şi jumătate i s-au luat copiii de către autoritatea de protecţie de copilului din această ţară. Cazul a fost semnalat pe reţelele de socializare.Corlăţean a subliniat că misiunea parlamentară are aprobarea Birourilor permanente ale celor două Camere."Ne aflăm într-o misiune parlamentară de sprijin pentru familia Petru şi Camelia Furdui, care au fost deposedaţi de cei şapte copii, în urmă cu mai mult de un an şi jumătate, absolut abuziv de autoritatea locală de protecţia copilului din Germania. E a doua misiune, după cea din iulie anul trecut, şi are mandatul Parlamentului României, fiind aprobată de conducerile Senatului şi Camerei Deputaţilor. În luna august, două dintre fetele familiei Furdui au fost redate familiei. (...) Ieri, la Hanovra, am participat la o manifestaţie a comunităţii neoprotestante din care face parte familia Furdui. Au fost şi români din zonă. A fost o manifestaţie importantă pentru că, pe lângă ceea ce am spus noi, parlamentarii de pe scenă, a urmat un marş cu pancarte, cu aprobările autorităţilor locale de poliţie. Germanii au fost interesaţi să afle despre ce este vorba. A fost o bună acţiune de sensibilizare a opiniei publice germane faţă de acest caz dramatic", a explicat Corlăţean, luni, pentru AGERPRES.





În opinia sa, autorităţile germane "interpretează eronat" normele. Senatorul admite că este posibil să existe şi "o diferenţă de natură culturală între modelul german şi cel românesc de educare în familie", dar susţine că părinţii nu sunt abuzivi şi acuză "un caz scandalos de încălcare a libertăţii religioase".



"Este vorba de abuzuri împotriva părinţilor, cu interpretări eronate, cu exagerări şi chiar cu elemente de manipulare a altor autorităţi germane cu acţiune programatică de rupere a relaţiilor dintre copii şi părinţi, dar şi între fraţi şi surori. Autoritatea germană de protecţie a copilului a separat fraţii şi surorile. Vizitele pe care părinţii le fac copiilor sunt obţinute cu foarte mare greutate, au loc cu încălcarea tuturor regulilor din lumea civilizată. Se încalcă flagrant 'strigătele' copiilor care cer să fie trimişi înapoi în familia lor. Părinţii nu sunt oameni violenţi, abuzivi aşa cum au încercat să construiască cei de la autoritatea pentru protecţia copilului. E posibil să fie şi o diferenţă de natură culturală între modelul german şi cel românesc de educare în familie, dar (...) nu sunt părinţi abuzivi. Sunt oameni cu frică de Dumnezeu care au fost acuzaţi înainte de a li se lua copiii (...) că îi obligă să citească Biblia şi să meargă la Biserică. (...) Înţelegem că e vorba de nişte prejudecăţi (...) de apartenenţă la o biserică creştină a acestei familii, ceea ce reprezintă un caz scandalos de încălcare a libertăţii religoase", a afirmat Titus Corlăţean.



El a explicat că se vede "o diferenţă foarte mare între fetele eliberate, care au redevenit copii veseli, expansivi şi cei închişi".



"Am văzut un film cu Albert, unul dintre băieţii mai mici. Este o mărturie cutremurătoare. Mie, ca tată şi bunic, mi-a zdrobit inima. E greu de descris prin ce trec aceşti copii şi prin ce trec părinţii. Ăsta este motivul pentru care statul român trebuie să se mobilizeze foarte serios pentru a acţiona. După un an şi două luni de speranţă că demersurile noastre vor da rezultat nu este aşa. Voi anunţa că Guvernul României a reîmprospătat ancheta socială pe care o făcuse în urmă cu un şi ceva în baza Convenţiei ONU privind drepturile copilului. (...) Este o dublă solicitare: de repatriere şi de înapoiere a celorlalţi cinci copii familiei lărgite pentru prezervarea identităţii naţionale, lingvistice, religioase. Copiii au exclusiv cetăţenia română. Sunt ai statului român şi nu ai statului german şi tratamentul aplicat îl considerăm abuziv", a completat Corlăţean.



Senatorul a avertizat că există "un risc, care devine tot mai serios", de afectare a relaţiilor bilaterale dintre România şi Germania.



"Avertizez public, şi acest lucru este deja cunoscut de autorităţile germane, că există un risc, care devine tot mai serios, de afectare a relaţiilor bilaterale dintre România şi Germania. Am proprietatea termenilor. Ştim ce importantă este relaţia bilaterală din punct de vedere politic, european, economic, strategic, dar avertizez foarte serios că răbdarea comunităţilor româneşti şi a comunităţii religioase din care face parte această familie s-a terminat. (...) Autorităţile germane trebuie să ştie că există un risc foarte serios de repetare a cazului familiei Bodnariu, când autorităţile norvegiene au tratat cu o neînţelegere profundă a subiectului. Au fost manifestaţii în întreaga lume, Congresul SUA s-a sesizat şi imaginea Norvegiei a fost serios afectată şi autorităţile norvegiene au dat înapoi cei cinci copii familiei Bodnariu. La nivelul Parlamentului vom acţiona pentru internaţionalizarea acest caz al familiei Furdui şi vom acţiona în cadrul organizaţiilor internaţionale din care facem parte şi cu presa naţională şi internaţională", a punctat Titus Corlăţean.



Preşedintele Comisiei de politică externă a Senatului şi-a exprimat speranţa că, în urma discuţiilor, autorităţile germane vor rezolva "rapid" şi "corect" cazul familiei Furdui.



"E ultima oară când spunem în parametrii dialogului constructiv. (...) Sper ca discuţiile din aceste zile să ducă la o conştientizare a autorităţilor germane, să rezolve rapid şi corect, în respect pentru unitatea familiei respective. Nu este vorba doar de această familie, este vorba de mult mai multe alte situaţii în Germania care au 'beneficiat' de tratamentul abuziv al acestei autorităţi pentru protecţia copilului", a mai spus Corlăţean.



Potrivit deputatului Ben-Oni Ardelean, familia Furdui este "victima unui sistem îndreptat împotriva familiilor şi spre dezbinarea acestora".



"Am participat la Hannover, în Germania, (...) în mijlocul sutelor de români şi a oamenilor buni veniţi din alte state, la protestul de susţinere pentru reîntregirea familiei Furdui. O spun din nou, extrem de răspicat: condamnăm public instituţia de protecţie a copilului din Germania, pentru tratamentul abuziv îndreptat împotriva familiei de români şi pentru demersurile inumane pe care le-a întreprins, cu scopul evident de a-i distruge pe aceştia. În Europa anului 2022 aşa ceva nu are voie să se întâmple! (...) Vom face tot ce este posibil pentru a-i readuce împreună. Vom merge până în pânzele albe! Românii nu mai trebuie să fie victimele unor birocraţi cu apucături comuniste şi să suporte actele de violenţă emoţională ale acestora", a scris Ben Oni-Ardelean pe Facebook.



Deputatul PNL a făcut un apel către colegii parlamentari şi către instituţiile abilitate din ţară "să se focuseze cu adevărat pe rezolvarea acestui caz".



"Este de datoria noastră, ca aleşi sau reprezentanţi ai poporului, să apărăm fiecare român", a adăugat Ardelean.