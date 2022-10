Cazul Simona Halep - Sefa ANAD știa de o săptămână dar a păstrat secretul

Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu. Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Naționale Antidoping, susține că știa încă de câteva zile de suspendarea provizorie a lui Halep, notează gsp.ro.

„Noi am notificați oficial de săptămâna trecută, am știut, dar am fost obligați să păstrăm confidențialitatea informației până în momentul în care Federația comunică oficial”, a spus Gabriela Andreiașu, șefa ANAD.

Ea a explicat și ce avantaje oferă sportivilor substanța găsită în sângele Simonei Halep. „Roxadustat este un medicament folosit în cazurile de anemie și stimulează glandele suprarenale să secrete mai mult EPO care duce la o creștere a producției de celule roșii, care ajută la o mai bună oxigenare a sângelui. Practic corpul se poate reface mai repede după efort intens”, a declarat, pentru Libertatea, Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Naționale Antidoping din România (ANAD).