Cazul Weinsetein - Femeile care l-au reclamat sunt mulțumite

Grupul „The Silence Breakers”, constituit din persoane care au reclamat agresiuni sexuale, a mulţumit femeilor care au avut curajul să reclame comportamentul lui Weinstein. Judecătorul va pronunţa sentinţa în luna martie, după ce juraţii l-au găsit vinovat pe fostul producător de film, potrivit mediafax.

Declaraţia vine după ce Weinstein a fost găsit vinovat la două din cele cinci capete de acuzare formulate împotriva sa.

Din grupul „The Silence Breakers” fac parte şi femeile care l-au acuzat pe Weinstein.

Avocatul Kendra Barkoff care vorbeşte în numele grupului „The Silence Breakers", format din persoane care au reclamat agresiuni sexuale, a dat publicităţii o declaraţie după ce Harvey Weinstein a fost găsit vinovat de juraţi pentru două din cele cinci capete de acuzare formalate împotriva sa.

„Această condamnare nu ar fi fost posibilă fără mărturiile depuse de femei curajoase şi de multe alte femei care şi-au făcut auzită vocea„, a spus Barkoff.

Weinstein îşi va afla sentinţa pe 11 martie, anunţă CNN.

Un purtător de cuvânt din partea lui Bill Cosby, o altă vedetă condamnată pentru agresiuni sexuale, s-a arătat reticent faţă de corectitudinea verdictului: ”Sub nicio formă”, nu a fost vorba despre un ”proces corect şi obiectiv”, spune Andrew Wyat, reproşând faptul că juraţii nu au fost complet izolaţi de public, au putut citi presa şi au avut indicii legate de sentimentele publicului larg faţă de cazul în care erau chemaţi să se pronunţe.

„Un avocat este deja pe cale să facă apel la decizia curţii”, a anunţat reprezentantul lui Weinstein, Juda Engelmayer pentru CNN.

Judecătorul a recomandat ca Harvey Weinstein să rămână în arest după pronunţarea verdictului. Magistratul a solicitat transportarea acuzatului la infirmeria închisorii iar Weinstein a fost încătuşat.

Deliberările privind vinovăţia lui Harvey Weinstain au fost reluate luni, după o pauză pronunţată de judecător pentru weekend.

Harvey Weinstein a fost găsit vinovat de viol şi agresiune sexuală, anunţă CNN. Producătorul de la Hollywood a fost achitat de acuzaţia privind agresiunea sexuală prin urmărirea victimelor. Juraţii au explicat că au stabilit dincolo de orice îndoială că Weinstein a violat-o pe Annabella Sciorra, o altă victimă a cărei mărturie a fost prezentată în cadrul procesului.

Juraţii au stabilit vinovăţia lui Weinstein în cazul a două capete de acuzare: agresiune sexuală (criminal sexual act in the first degree), care atrage condamnare între cinci şi 25 de ani în închisoare, şi viol (rape in the third degree), pedepsit de la închisoare cu suspendare până la 4 ani după gratii, notează CNN.

Harvey Weinstein a fost plasat în arest după ce a fost găsit vinovat de juraţi

Vineri, juraţii l-au anunţat pe judecător că au dificultăţi în stabilirea verdictului pentru una dintre acuzaţiile de agresiune sexuală. În acelaşi timp, juriul a anunţat că are decizii unanime pentru celelalte capete de acuzare formulate în proces.

Judecătorul s-a consultat cu avocaţii părţilor implicate în proces şi a decis să ceară continuarea deliberărilor. Astfel, juraţii au fost trimişi acasă peste weekend, deliberările urmând să fie reluate luni. În biletul trimis judecătorului, juraţii arătau că încă nu pot formula o concluzie privind una dintre acuzaţiile de agresiune sexuală aduse lui Weinstein dar că au ajuns la decizii unanime privind toate celelalte acuzaţii, notează Variety.

Juriul care va decide soarta lui Harvey Weinstein şi-a început deliberările marţi. După o oră de deliberări, juraţii i-au cerut judecătorului James Burke consiliere în vederea conceperii verdictului. Ei au dorit lămuriri suplimentare privind o serie de termeni legali, precum "consimţământ", precum şi despre legislaţia privind agresorii sexuali. De asemenea, juraţii au cerut să vadă mai multe probe din dosar.

Procesul a început pe 6 ianuarie, la Tribunalul din Manhattan, New York, după ce, pe 31 mai 2018, un mare juriu l-a inculpat pe Weinstein pentru viol şi alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Actriţa Jessica Mann susţine că Weinstein a violat-o în 2013, iar Miriam Haley , asistentă de producţie, l-a acuzat de alte abuzuri sexuale, săvârşite în 2006, când ea folosea numele de Mimi Haleyi. Weinstein, în vârstă de 67 de ani, a negat acuzaţiile, spunând că relaţiile au fost consensuale.

Dacă ar fi fost găsit vinovat la toate capetele de acuzare, Weinstein risca pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.

Cazul este considerat definitoriu pentru mişcarea globală #MeToo, împotriva hărţuirii sexuale. Analiştii spun că verdictul va influenţa şi viitoarele procese ale unor persoane acuzate de abuzuri sexuale, încurajând sau descurajând victimele să raporteze astfel de cazuri.

Peste 80 de femei, printre care actriţe precum Angelina Jolie, Salma Hayek şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film.

Harvey Weinstein este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din Los Angeles şi Londra. La New York a fost pus sub acuzare pentru prima dată. La începutul lunii ianuarie, Weinstein a fost pus sub acuzare şi la Los Angeles, pentru violenţe sexuale săvârşite asupra altor două victime.