Cazurile care au şocat România, pe masa CSM: Procurorii Maria Antoaneta Piţurcă şi Cristian Ovidiu Popescu ajung la judecata disciplinară

Secţia pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii începe miercuri, 27 noiembrie, judecarea a două acţiuni disciplinare exercitate de Inspecţia Judiciară împotriva unor procurori implicaţi în două dintre scandalurile anului 2019. Este vorba despre Maria Antoaneta Piţurcă, şefa secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, procurorul din cazul minuţei Sorina din Baia de Aramă, şi Cristian Ovidiu Popescu, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, procurorul care a gestionat iniţial cazul Caracal.

Inspecţia Judiciară a stabilit, în urma cercetării disciplinare a procurorului Maria Antoaneta Piţurcă de la Parchetul Curţii de Apel Craiova, că aceasta a agresat-o fizic şi psihic de Sorina, "prin târârea efectivă a acesteia pe asfalt, de la domiciliul asistenţilor maternali şi până la maşina organelor judiciare, în condiţiile în care aceasta s-a opus luării sale cu forţa, plângând şi ţipând". Inspecţia Judiciară arată că sunt întrunite elementele unor abateri disciplinare.

În 21 iunie, fetiţa de opt ani a fost luată de autorităţi din locuinţa asistentului maternal din Mehedinţi, după ce a fost adoptată de o familie de români din SUA. Momentul a fost filmat de apropiaţii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. În filmare se vede cum copilul, disperat, plânge, se prinde de hainele femeii şi strigă ”Mami, nu vreau să plec”, în timp ce procurorul trage de ea şi încearcă să o ducă la maşină, pentru a fi preluată de părinţii adoptivi.

Acţiunea a stârnit un val de reacţii negative, sute de persoane cerând clarificarea situaţiei şi verificarea modului în care s-a făcut adopţia. În cele din urmă, micuţa Sorina a plecat din ţară alături de familia adoptivă.

Maria Antoaneta Piţurcă va fi judecată disciplinar pentru "manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu" şi "exercitarea funcţiei cu rea-credinţă".

Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de Cristian Ovidiu Popescu, procurorul care a intervenit în cazul Caracal, inspectorii reţinând că acesta a nesocotit, în mod grav şi nescuzabil, prevederile legale care permiteau pătrunderea în casa lui Gheorghe Dincă.

,,Inspectorii de caz au retinut ca procurorul a nesocotit din culpa, in mod grav, neindoielnic si nescuzabil, normele de drept material care permiteau patrunderea in imobilul numitului Dinca Gheorghe cu mandat de perchezitie, anterior orei 6.00. S-a constatat ca urmarirea penala s-a desfasurat fara coerenta, informatiile au fost colectate disparat, procurorul nu a impus comunicarea intr-o singura directie. Informatiile au fost disipate iar necoroborarea lor a condus la pierderea consistentei fiecareia intrucat existau mai multe indicii care doar cumulate puteau conduce la identificarea autorului si gasirea minorei", informeaza Inspectia Judiciara, printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, lipsa de organizare si de coordonare a activitatilor a generat ignorarea flagrantului in care se afla Gheorghe Dinca, mai ales deoarece catre el se indreptau toate indiciile obtinute in data de 25 iulie, respectiv: identificarea marcii si ulterior a numarului de inmatriculare a masinii in care a fost luata minora, identitatea proprietarului masinii, identitatea utilizatorului numarul de telefon, aspectele exterioare ale locuintei numitului Dinca Gheorghe, continutul apelurilor la 112.

Cristian Ovidiu Popescu va fi judecat disciplinar pentru "exercitarea funcţiei cu (...) gravă neglijenţă".