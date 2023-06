Ce a pățit o femeie care a încercat un truc popular de pe TikTok: 'Nu vreau ca altcineva să mai treacă prin asta pentru că este în trend'

O femeie a povestit experiența sa legată de un trend popular pe platforma de socializare TikTok, care a făcut-o să ajungă la Urgenţe, conform antena3.ro.

Mama în vârstă de 37 de ani, din Marea Britanie, a pus în apă clocotită un ou, înainte de a introduce cana în cuptorul cu microunde.

"A explodat ca o fântână”, a spus ea, după ce a atins oul cu o linguriță rece.

Ce îi sfătuiește femeia pe utilizatorii aplicației

Femeia îi sfătuiește pe utilizatorii aplicației să nu încerce asemenea lucru doar pentru că este un trend: "Pur și simplu, nu vreau ca altcineva să mai treacă prin asta, doar pentru că este în trend pe TikTok".

"A fost cea mai chinuitoare durere din viața mea. A fost o perioadă terifiantă pentru mine. Eram într-o agonie absolută. Mi-am băgat fața sub robinet și apoi a trebuit să îl pun pe prietenul meu să aibă grijă de fiica mea ca să pot merge la Urgenţe", a povestit aceasta.

Shafia Bashir spune că folosește acest truc de trei ani și nu i s-a întâmplat niciodată până acum.

"Am făcut-o exact așa cum o fac de obicei. Făcusem deja pâinea prăjită, eram lihnită! Fosta mea soacră mi-a spus despre asta. Mi-a spus cum să fac un ou poșat în cuptorul cu microunde. O făceam de trei ani. Am pus ceainicul la fiert, am umplut pe jumătate cana cu apă, am pus sarea înăuntru, oul înăuntru și l-am pus la microunde timp de un minut. Nu era fiert, așa că l-am mai băgat un minut”, a mai declarat femeia.