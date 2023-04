Ce a spus Gheorghe Hagi despre Mazilu, după meciul Sepsi-Farul

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, crede că formaţia sa putea obţine toate punctele sâmbătă, în meciul cu Sepsi, dar ştie că urmează o partidă, cu Rapid, care trebuie câştigată pentru a spera la titlu, scrie news.ro.

„Am pierdut două puncte. Am făcut un meci defensiv mai bun, ofensiv mai puţin bun. Puteam să conducem şi cu 2-0. Când am scăzut presiunea au venit şi problemele defensive. Nu am ştiut să gestionăm ultimele minute şi asta este, aşa e fotbalul!

Dacă făceam 2-0 se termina meciul! Am condus meciul, amfost conectaţi, dar ceva nu ne-a ieşit. Am avut ocaziile noastre, nu i-am lăsat să ajungă la poartă. Suntem pe primul loc, suntem cei mai buni, dar nu avem nici bugetul şi nici nu era acesta obiectivul. Suntem favoriţi pentru că jucăm cel mai bine, că suntem pe primul loc, atât. Nu am avut inspiraţie acolo, în faţă. Ăsta e fotbalul, niciodată nu ştii ce se întâmplă. Mazilu are calitate, trebuia să îl jucăm mai mult astăzi, trebuiau să ajungă mai multe mingi la el. Mă bucur că a marcat Borza. Sunt tineri. Hagi bagă jucători tineri în play-off, nu în amicale. Şi ăsta este câştigul nostru. Acum vine Rapidul, trebuie să luăm trei puncte, că jucăm acasă”, a declarat Gheorghe Hagi.