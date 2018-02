Ce a spus Simona Halep după ce a dat aruncarea de start la meciul de baschet U BT Cluj-Keravnos: Am avut parte de o surpriză plăcută

Simona Halep a aruncat mingea de start, miercuri seară, la partida din FIBA Europe Cup dintre U BT Cluj şi Keravnos, decisivă pentru calificarea în faza play-off a competiţiei.

Partida de la Cluj-Napoca, disputată în Sala ”Horia Demian”, de 2.525 de locuri, datorită faptului că BT Arena este ocupată în vederea disputei România – Canada, din FedCup, a fost deschisă de Simona Halep, care a savurat momentul şi s-a bucurat de aprecierea fanilor. ”Astă seară am avut parte de o surpriză plăcută. Am susţinut echipa U BT Cluj şi am dat lovitura de start la meciul din FIBA Europe Cup”, a scris Simona Halep pe Facebook, postând şi câteva fotografii în timpul partidei de baschet, care se dispută încă la ora transmiterii acestei ştiri.

Simona Halep, care a anunţat că nu poate juca în meciurile de FedCup cu Canada, de la finalul săptămânii, se află la Cluj-Napoca de marţi seară, declarând că doreşte să susţină echipa tricoloră, conform news.ro.