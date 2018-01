Ce au discutat Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă cu reprezentanții UDMR: 'Nu au fost negocieri'

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marţi, după întâlnirea pe care social-democraţii au avut-o cu reprezentanţii UDMR, că nu au avut loc negocieri şi că a fost o discuţie în care premierul desemnat, Viorica Dăncilă, a răspuns la întrebări.

„Nu au fost negocieri. Viorica Dăncilă a primit foarte multe întrebări despre educaţie, administraţie, sănătate, infrastructură, funcţionari publici (....) S-a discutat despre fonduri europene, preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. (...) Este loc de mai bine, cred şi sper să avem o relaţie mai bună de colaborare'”, a spus Dragnea, după întâlnirea cu grupul parlamentar al UDMR.

La rândul său, Viorica Dăncilă a spus că nu s-a pus problema intrării UDMR la guvernare.

„Am prezentat programul de guvernare, am susţinut că vom continua proghramul de guvernare, am răspuns numeroaselor întrebări. (...) Eu nu am auzit această solicitare din partea UDMR. Dacă nu a fost o solicitare, nu e nevoie de un răspuns. Nu s-a discutat aşa ceva. Cred că UDMR a vrut să vadă care e abordarea mea, cum vom lucra pe viitor.”, a spus Dăncilă.