Ce este Ayahuasca (DTM), substanţa din cauza căreia a fost arestat fostul şef DIPI: 'Cel mai puternic drog'

Fostul şef al DIPI (Direcţia de informaţii şi protecţie internă a Ministerului Afacerilor Interne) Gelu Oltean a fost arestat preventiv într-un dosar de trafic de droguri, alături de concubina sa şi un cetăţean britanic.

Gelu Olteanu ar fi organizat într-o casă din judeţul Dâmboviţa reuniuni de consum de droguri, inclusiv DMT, un drog puternic halucinogen şi considerat de mare risc, fiecare persoană participantă plătind în jur de 500 de euro. La aceste reuniuni de consum de droguri ar fi participat uneori şi zeci de persoane.

DMT este o substanţă psihoactivă endogenă care produce puternice halucinaţii vizuale. Amestecul shamanic Ayahuasca, folosit în anumite triburi amerindiene din Amazon şi nu numai, are ca substanţă de bază DMT-ul.

Ayahuasca este un amestec de ierburi, folosit în trecut în scopuri religioase și șamanice în bazinul amazonian, cu toate că cercetările arată că a fost utilizat prima dată în secolul al XIX-lea. Potrivit rhrn.ro, Ayahuasca, cunoscut, în funcție de contextul cultural și sub denumirile de Caapi, Natema, Mihi, Yage, Santo Daime, sau La Purga face parte din familia Quechua, termen ce se traduce prin „spiritul viței de vie”. Ayahuasca este un amestec de mai multe plante ce se realizează prin fierbere la foc mic, pentru a obține o substanță concentrată ce se bea ulterior. Se prepară în modalități variate în funcție de cultură, dar întotdeauna conține Banisteriopsiscaapi și o plantă ce are în componență dimethyltryptamină (DMT), de obicei Psychotria viridis.

În general este consumată sub supravegherea unui șaman ce folosește și descântece, într-un mediu slab luminat, combinație ce produce câteva ore de halucinații profunde. Toate aceste elemente induc ideea că se poate comunica cu lumea spiritelor și se poate atinge vindecarea fizică, psihică și spirituală.

În urma consumului de ayahuasca pot surveni sentimente intense de frică, greață și chiar viziuni despre moarte. Toate acestea fac ca planta să fie folosită, de obicei, numai în scopuri ritualice sau terapeutice.

N,N-dimetiltriptamina sau DMT este un compus derivat triptaminei, o substanţă psihedelică ilegală, care se găseşte în cel puţin 60 de specii de plante din întreaga lume. În documentarul DMT: The Spirit Molecule (2000), Rick Strassman cataloghează drogul drept prima substanţă psihedelică endogenă”, iar într-un interviu din 2011, el afirmă că DMT „un produs aparent necesar pentru funcţionarea normală a creierului uman”. Terence McKenna, „a popularizat DMT-ul mai tare ca oricine prin seminarii, cărţi, interviuri şi înregistrări, până la nivelul fără precedent din ziua de azi,” spunea Strassman în 2000. În seminarul său din 1994, Rap Dancing Into the Third Millennium, McKenna descria DMT-ul ca „cel mai puternic halucinogen cunoscut omului şi ştiinţei” şi „cel mai răspândit halucinogen din întreaga natură.” El se întreba de ce teologia nu a integrat DMT-ul ca „dovada principală a prezenţei lumii de dincolo în cea umană”, notează vice.com.

Tot vice.com relatează experienţa unei persoane care s-a drogat cu această substanţă: "Mi-am petrecut noaptea de sâmbătă rostogolindu-mă pe podeaua unui apartament din cartierul Prenzlauer Berg din Berlin. Când nu mă rostogoleam, eram în baie și-mi băgam degetele pe gât sau pe veceu și mă căcam. Am plâns ca o mamă la nuntă. Am lovit aerul cu picioarele ca un cățeluș în somn și am dat din mâini ca un petrecăreț la ultima petrecere a verii.

Am făcut o mie de drumuri de pe podea la baie și invers. Mi s-a părut că a durat trei zile, dar de fapt, când am reușit în sfârșit să merg pe balcon și să fumez o țigară, am realizat că trecuseră abia patru ore. Ayahuasca, yagé, vinul adevărului, madre sau cum i s-o mai spune, e cel mai puternic drog pe care l-am încercat și mi-a oferit cea mai intensă experiență pe care am avut-o vreodată."