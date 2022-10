Subiectul momentului: Ce este o 'bombă murdară' și de ce susține Rusia că Ucraina ar putea folosi una

Ministrul rus al apărării a afirmat că Ucraina ar putea folosi o "bombă murdară" - un dispozitiv care conține material radioactiv, precum și explozibili convenționali, informează bbc.com. El nu a oferit nicio dovadă, iar Ucraina - precum și Franța, Marea Britanie sau SUA, au respins acuzațiile.

Ce a spus Rusia?

Serghei Șoigu i-a spus secretarului britanic al apărării, Ben Wallace, că este "îngrijorat de posibilele provocări ale Kievului care implică utilizarea unei bombe murdare". De asemenea, el a vorbit cu miniștrii apărării din SUA, Franța și Turcia, făcând comentarii similare.

Într-un răspuns comun, Franța, Marea Britanie și SUA au declarat că guvernele lor "resping cu toții acuzațiile transparente și false ale Rusiei potrivit cărora Ucraina se pregătește să folosească o bombă murdară pe propriul teritoriu".

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a negat acuzațiile și a acuzat Rusia că este "sursa a tot ceea ce poate fi imaginat ca fiind murdar în acest război".

Ce este o bombă murdară?

Este o bombă care conține material radioactiv, cum ar fi uraniul, care este împrăștiat în aer atunci când explozibilul său convențional detonează. Nu este necesar să conțină materiale radioactive foarte rafinate, așa cum se utilizează în cazul unei bombe nucleare. În schimb, ar putea folosi materiale radioactive din spitale, centrale nucleare sau laboratoare de cercetare.

Acest lucru le face mult mai ieftine și mai rapid de fabricat decât armele nucleare. De asemenea, acestea pot fi transportate în spatele unui vehicul, de exemplu. Deoarece precipitațiile radioactive pot provoca boli grave, cum ar fi cancerul, o astfel de bombă ar provoca panică în rândul populației vizate. De asemenea, o zonă largă din jurul zonei exploziei ar trebui evacuată pentru decontaminare sau abandonată complet.

Federația Oamenilor de Știință Americani a calculat că, dacă o bombă care ar conține 9 g de cobalt-60 și 5 kg de TNT ar exploda în vârful Manhattan, în New York, ar face ca întreaga zonă a orașului să devină nelocuibilă timp de zeci de ani. Din acest motiv, bombele murdare sunt cunoscute ca arme de distrugere în masă.

Cu toate acestea, ca arme, ele sunt foarte nesigure. Pentru ca materialul radioactiv dintr-o bombă murdară să fie împrăștiat în zona țintă, acesta trebuie să fie redus sub formă de pulbere. Dar dacă particulele sunt prea fine sau sunt eliberate în vânturi puternice, acestea se vor împrăștia prea mult pentru a face mult rău.

De ce a făcut Rusia afirmația privind "bomba murdară"?

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War - ISW), cu sediul în SUA, a declarat că ministrul rus al apărării "a încercat probabil să încetinească sau să suspende ajutorul militar occidental pentru Ucraina și, eventual, să slăbească alianța NATO prin apeluri alarmiste".

De asemenea, au existat speculații potrivit cărora Rusia plănuiește să detoneze o bombă murdară chiar în Ucraina și să dea vina pe forțele ucrainene într-un atac "sub steag fals".

Cu toate acestea, mulți analiști militari spun că Rusia nu ar fi atât de nesăbuită, având în vedere daunele pe care o bombă murdară le-ar putea provoca propriilor trupe și teritoriului aflat sub controlul său. Însuși ISW a declarat: "Este puțin probabil ca Kremlinul să pregătească un atac iminent cu bombă murdară sub steag fals".

A mai fost folosită o bombă murdară?

Nu a existat încă un atac cu bombă murdară reușit nicăieri în lume. Cu toate acestea, au existat tentative. În 1996, rebelii din Cecenia au plasat o bombă care conținea dinamită și cesiu-137 în parcul Izmailovo din Moscova. Cesiul fusese extras din echipamente de tratare a cancerului. Serviciile de securitate au descoperit locația și bomba a fost dezamorsată.

În 1998, serviciile de informații din Cecenia au descoperit și dezamorsat o bombă murdară care fusese plasată lângă o linie de cale ferată din Cecenia.

În 2002, Jose Padilla, un cetățean american care avea contacte cu Al-Qaeda, a fost arestat în Chicago, fiind suspectat că plănuia un atac cu bombă murdară. El a fost condamnat la 21 de ani de închisoare.

Doi ani mai târziu, Dhiren Barot, cetățean britanic și membru al Al-Qaeda, a fost arestat la Londra și ulterior închis pentru 30 de ani pentru că a plănuit atacuri teroriste în SUA și Marea Britanie care ar fi inclus utilizarea unei bombe murdare.

Cu toate acestea, nici Padilla și nici Barot nu începuseră să își asambleze bombele înainte de a fi arestați.