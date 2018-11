CE face apel la guvern:Se cere suspendarea demiterii procurorilor șefi și numirea unui șef la DNA. În ultimul an, în România au fost înregistrate regrese

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, marți, în Parlamentul European, referitor la situația MCV, că în România nu au fost înregistrate procgrese, ba chiar sunt regrese, solicitând renuntarea la demiterea sefilor de parchete si numirea unui nou șef la DNA, precum și respectarea libertatii presei.

"Suntem foarte suparati ca vedem regres. De aceea., stabilim 10 recomandari suplimentare ce trebuie urmate imediat. Acesta sunt elementare pentru procesul de reforma, de a ridica MCV. Aceste legi si ordonantele trebuie sa fie revizuite tinandu-se cont de recomandarile noastre si ale Comisiei de la Veneția. Cerem incetarea imedita a procedurilor de demitere a procurorilor cu vechime si numirea imediata a unui procuror sef anticorputie. Cerem si suspendarea modificarilor aduse codurilor penale. Rapoartele referitoare la cele doua tari tin cont si de libertatea presei , care are impact asupra reformei judiciare si combaterii coruptiei. Presa si societatea civila trebuie sa poata cere socoteala puterii fara a exista represalii.Presa trebuie sa functioneze libera, fara presiuni. Nu luam aceste masuri pentru a pedepsi, ci pentru a fi de ajutor. Fac apel la ambele guverne sa continue acest proces de reforma in directia cea buna pentru a putea ridica MCV. In cazul Bulgariei trebuie sa fie sustinute. In România, in ultimele 12 luni nu s-au inregistrat aprope deloc progrese, ba chiar s au facut regrese", a spus Frans Timmermans.