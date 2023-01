Ce l-a determinat pe Putin să invadeze Ucraina? / Pistă nouă a serviciilor daneze de informații

La aproape un an de la începutul invadării ruse a Ucrainei, Serviciul danez de Informații pentru Apărare a dezvăluit care ar putea fi motivul care l-a determinat pe președintele Vladimir Putin să declanșeze un război fără precedent.

Joakim, un spion danez a cărui identitate nu a fost dezvăluită din motive de securitate, subliniază că originea acestei decizii s-ar putea afla în efectele adverse ale medicamentului împotriva cancerului pe care Putin îl ia: "Delirurile de grandoare sunt unul dintre efectele secundare cunoscute ale tipului de tratament hormonal pe care îl primeşte", spune el citat de El Periodico preluat de Rador.

Serviciile daneze de informații sugerează că "megalomania" provocată de medicamentele pe care liderul de la Kremlin le ia pentru tratamentul cancerului l-ar fi putut determina să decidă să înceapă invazia în Europa de Est. Așa relatează ziarul "Berlingske", în urma declarațiilor lui Joakim, un spion a cărui adevărată identitate nu a fost divulgată din motive de securitate. "Nu este ceva ce pot spune cu siguranță, dar cred că i-a afectat deciziile când a lansat războiul în Ucraina", a explicat acesta.

Joakim a mai dezvăluit că armata rusă a fost foarte aproape de a finaliza invazia în doar două săptămâni, dar deciziile proaste ale lui Putin și alți "factori mici" au împiedicat ca acest lucru să se întâmple: "Totul a fost planificat de un cerc restrâns de oameni și împărtășit celorlalţi în ultima clipă", relatează presa daneză.

Denumirea folosită pentru a se referi la incursiunea militară ar putea fi, de asemenea, un alt motiv pentru care conflictul continuă zece luni mai târziu: "Decizia lui Putin de a o numi 'operațiune militară specială', în loc de război, a făcut ca armatei ruse să-i lipsească brusc 30.000 de soldați de infanterie", adaugă "Berlingkse".

Speculațiile despre starea de sănătate a lui Vladimir Putin au crescut în ultimele luni. Acum, informațiile dezvăluite de serviciul de informații danez ar putea explica și aspectul lui Vladimir Putin ​în cadrul unui interviu publicat în aprilie. În imagini, liderul rus putea fi văzut cu o față umflată, ceea ce ar putea fi un alt dintre efectele secundare asociate tratamentului menționat mai sus.

La fel, în videoclipul cu pricina se vede cum un Putin aparent inconfortabil nu dă drumul la masă pe tot parcursul conversației. Diverse mass-media subliniază că acesta ar fi modalitatea de care președintele rus se folosește pentru a combate durerea pe care o suportă de când a suferit o cădere spectaculoasă în timp ce călărea. Acest accident și alte răni ar fi lăsat consecințe care încă persistă.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F