Ce numere au fost extrase Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc joi, 22 noiembrie

Joi, 22 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de duminica, 18 noiembrie, Loteria Romana a acordat 33.341 de castiguri în valoare totala de 1.857.943,08 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, s-a înregistrat un report in valoare de peste 14,45 milioane lei (aproximativ 3,1 milioane de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,3 milioane lei (aproximativ 280.000 de euro).

Pentru prima dată după o lungă perioadă de timp, toate numerele de la loto 6 din 49 sunt mai mici de 30.

Numerele extrase joi, 22 noiembrie 2018:

Loto 6/49: 20, 15, 18, 7, 28, 23

Joker: 16 / 6, 15, 45, 32, 41

Loto 5/40: 3, 5, 38, 19, 4, 2

Noroc: 2687415

Super Noroc: 471561

Noroc Plus: 098119

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 1,89 milioane lei (peste 405.000 euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 257.000 de lei(peste 55.100 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 25.500 de lei.

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 313.000 lei (peste 67.100 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 163.200 lei (aproximativ 35.000 de euro).

