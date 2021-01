Ce scrie în raportul de evaluare realizat în cazul plagiatului medicului Lucian Eva. Și-a însușit materiale de la o elevă de clasa a IX-a

Lucian Eva, fratele procurorului Emilian Eva, condamnat pentru mită, a rămas fără titlul de doctor obținut în 2010, după ce comisia de specialiști a CNATDCU a propus retragerea titlului, după constatarea unui plagiat grosolan în lucrarea de doctorat.

Grupul de Investigații Politice a publicat raportul integral al comisiei, iar unele dintre concluzii sunt de-a dreptul năucitoare.

„Potrivit Raportului, experții au constatat, între altele, că Lucian Eva:

- a tradus, practic cuvânt cu cuvânt, zeci de pagini din cărți de specialitate, fără a cita corespunzător sau fără a cita deloc;

- a folosit, fără să citeze, surse de pe internet, inclusiv referatul Scheletul mamiferelor, publicat de o elevă de clasa a IX-a;

- nu cunoaște termenii anatomici medicali;

- a preluat imagini necorespunzător, fără citare sau acord de relicențiere; imaginile au fost preluate identic, nu adaptate, singurele modificări constatate fiind traducerea legendei cu mutarea ei în partea opusă și minime modificări ale dimensiunilor imaginilor;

-a tradus în multe cazuri greșit în limba română, modificând complet semnificația medicală. (De exemplu, la pagina 95, Lucian Eva a tradus „To avoid reabsorbtion the graft should be a minimum of 5 mm high”, prin „Pentru a se realiza resorbția eficientă este necesar ca grefonul să aibă cel puțin 5 mm înălțime”)”, transmite GIP pe Facebook.

Raportul de evaluare realizat de experții Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) poate fi citit aici: https://grupul.ro/doctorul-lucian-eva-nu-cunoaste.../