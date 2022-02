Ce se află în spatele deciziei BNR de a majora dobânda cheie: `Vine o inflaţie cum nu s-a mai văzut din anii 1970 pe toată planeta`

Majorarea dobânzii cheie de către Banca Naţională este determinată de inflaţia din România, care este parte integrantă a inflaţiei globale, a declarat, miercuri, pentru agerpres, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, care a subliniat că rata de politică monetară este real negativă.

"Măsura de astăzi este determinată de inflaţia din România, care este parte integrantă a inflaţiei globale. Dacă în perioada 2017 - 2019 am avut o inflaţie tot determinată de preţurile la energie, la gaze şi la electricitate, atunci cauzele au fost aici, interne. Acum, cauzele interne sunt secundare. Principale sunt cauzele externe şi Banca Naţională a făcut o analiză amănunţită a acestui tablou şi a ajuns la concluzia că trebuie să ia această măsură, să majoreze cu 0,50 de puncte procentuale rata de politică monetară. După cum vedeţi, este o rată de politică monetară real negativă, adică mult sub rata inflaţiei. E o rată care pleacă de la două judecăţi prudenţiale. Anume, nu ne putem extrage din contextul global. Trebuie să ţinem seama de ce se întâmplă în lumea noastră, mai ales că inflaţia vine de afară. Asta, pe de o parte. Pe de altă parte, Banca Naţională a luat o măsură care să nu iasă din coordonatele prudenţialităţii, în sensul că această rată de politică monetară are două efecte. Ea poate să lovească inflaţia, dar nu în determinantele ei energetice, că de la FED-ul american până la Banca Centrală a României nicio bancă nu poate să stăvilească inflaţia determinată de criza energetică, dar care să stăvilească efectele secundare, să stăvilească efectele asupra celorlalte preţuri. Energia electrică are efectele ei, combustibilii au efectele lor, gazele de asemenea. Şi mai departe să nu pună stavilă creşterii economice. Pentru că se spune clar în comunicat, creşterea economică în trimestrul 4 deja a avut o încetinire şi să nu continue această încetinire. De asemenea, să nu lovească creditarea", a spus Adrian Vasilescu.El a afirmat că România nu a mai avut o inflaţie de două cifre din 2004, când a coborât la 9% de la peste 10%."Aici nu este vorba de România. Este vorba că peste tot cifrele au această tendinţă. Este vorba de o inflaţie cum nu s-a mai văzut din anii 1970 pe toată planeta", a susţinut oficialul BNR.Potrivit lui Vasilescu, inflaţia nu are cauze interne exceptând acele cauze care au ţinut de "stilul haotic în care s-a făcut liberalizarea" gazului şi electricităţii."Aşa cum a venit pandemia cu efecte globale, aşa şi criza economică stârnită de pandemie este tot globală şi criza relaţiilor publice, a relaţiilor sociale, stârnită de pandemie este de asemenea globală şi inflaţia aceasta este globală cu efectele ei asupra preţurilor la energie electrică şi la gaze", a explicat Adrian Vasilescu.Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât miercuri majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022.