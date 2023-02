Ce spune Marian Drăgulescu despre porecla care l-a chinuit

Marian Drăgulescu (42 de ani), multiplu campion mondial și european și medaliat olimpic, a vorbit despre porecla pe care a primit-o încă din perioada junioratului. „Marocanul” a fost porecla rasistă pe care Drăgulescu a primit-o încă de la 16 ani, din cauza „tenului mai închis”, scrie gsp.ro.

Marian Drăgulescu: „Le-am spus prietenilor să îmi mai zică și pe nume. De la tenul meu mai închis la culoare vine porecla «Marocanul». Nu m-am supărat pe poreclă, ci pentru că nimeni nu îmi mai spunea pe nume. Mie mi-a plăcut mult Marian.

Mi s-a spus la juniori, de la 15-16 ani până la 24 de ani. Prietenilor le-am zis să îmi mai spună și pe nume, pentru că îmi place foarte mult”, a declarat Marian Drăgulescu, potrivit as.ro.

31 de medaliia cucerit Marian Drăgulescu în carieră, dintre care 3 la Jocurile Olimpice.

„M-am gândit că o să fac o carieră din gimnastică atunci când m-am întors de la Campionatul European de juniori cu 4 medalii. Şi atunci mi s-au aprins beculeţele. Am început să mă gândesc şi la Mondiale, dar şi la Olimpiadă.

Am luat, în 1998, 4 medalii la Campionatul European de juniori. Peste un an am trecut la seniori şi am zis că îi bat pe toţi. Nu am câştigat nimic”, a mai spus Marian Drăgulescu, potrivit sursei menționate.