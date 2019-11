Ce trebuie să știi despre gama A de la Samsung înainte de a achiziționa un nou telefon anul acesta?

Cu toată concurența de anul acesta, Samsung a încercat să-și schimbe strategia de piață în vederea recuperării a cât mai mulți consumatorii pe care i-a pierdut în fața companiilor chineze Huawei și Xiaomi. Astfel a pus un accent deosebit pe terminalele entry-level și mid-range și a lansat noua gamă Galaxy A din care fac parte o mulțime de telefoane. Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A70 și Samsung Galaxy A80 sunt câteva din acestea și pot fi găsite și în magazinele din țara noastră.

Citește și: Fondurile facultative au crescut cu 21,7% și au ajuns la o valoare de 2,43 miliarde de lei

Conform spuselor gigantului corean, Samsung Electronics a renunțat în anul 2019 la seria J și s-a concentrat mai mult pe gama de mijloc cu care își dorește să recâștige teritoriile pierdute. Printre principalele caracteristici ale telefoanelor Samsung de anul acesta se numără camerele foto performante, un design absolut încântător, dar și performanțe de top, criterii de bază după care orice amator de telefoane mobile își alege produsul. Iar cel puțin din punct de vedere al design-ului, orice tip de telefon poate fi îmbunătățit cu un set de huse pentru telefonul tau de la Itelmobile.ro cu care posesorul are posibilitatea de a-și exprima personalitatea și gusturile. Cât despre camerele foto, dacă ele sunt primul lucru la care te uiți când vine vorba de telefoane, de reținut este faptul că Samsung Galaxy A80 este primul telefon Samsung din această gamă cu o cameră foto rotativă.

În continuare, pentru ca tu să-ți faci o imagine mai clară despre telefoanele Samsung lansate în 2019, am ales să prezentăm în acest articol trei terminale care ne-au plăcut în mod deosebit și anume, Samsung A40, Samsung A50 și Samsung A70 despre care vom vorbi în detaliu în cele ce urmează.

Samsung Galaxy A40 proprietăți și specificații tehnice

Telefonul Samsung Galaxy A40 este special creat pentru cei care pun un accent deosebit pe ergonomia telefonului, dar nu doresc să sacrifice performanțele. Aceștia sunt persoanele care folosesc mult telefonul mobil și în scop de serviciu, nu doar personal și au nevoie de un aparat ușor, care să nu-i deranjeze chiar și după mai multe ore de convorbiri. Din punct de vedere tehnic, Samsung Galaxy A40 este un telefon prevăzut cu un ecran Infinity U de 5.9 inch care permite o vizibilitate bună a aplicațiilor și fotografiilor. De asemenea, datorită tehnologiei camerei cu care este dotat, acest telefon poate imortaliza scene din viața de zi cu zi într-un mod cum nu se poate mai natural, fiind capabil să fotografieze la un unghi de până la 123 de grade datorită camerei sale duale și inteligenței artificiale. Fotografiile făcute cu acest telefon sunt clare și au culori care reflectă realitatea fără să o distorsioneze.

Samsung Galaxy A50 proprietăți și specificații tehnice

Dacă îl comparăm cu Samsung Galaxy A40, observăm la telefonul Samsung Galaxy A50 are o cameră mai bună, un ecran mai generos și o baterie capabilă să se încarce mai rapid. Față de Samsung Galaxy A40, Samsung Galaxy A50 îți permite să fii conectat mai mult timp la tot ce înseamnă internet și informații datorită autonomiei de lungă durată. De asemenea, este prevăzut cu o cameră triplă fabricată în așa fel încât să imite ochiul uman datorită lentilei sale Ultra Wide și funcției de Selfie. În plus, din punct de vedere al securității, acest telefon se remarcă datorită senzorului de amprente integrat în ecran.

Samsung Galaxy A70 proprietăți și specificații tehnice

Dacă îți dorești un telefon mobil cu ecran cu adevărat mare, atunci, pentru a fi complet satisfăcut, din gama A îți recomandăm să-l alegi pe Samsung Galaxy A70. Acesta este telefonul cu cel mai generos ecran, prevăzut cu o decupătură tot în formă de U pentru camera frontală și cu cel mai bun raport ecran / corp. De asemenea, cu toate că ecranul său are asemenea dimensiuni, per total, aparatul este ergonomic și poate fi ținut într-o singură mână chiar și pentru o lungă perioadă de timp. În plus, la fel ca telefonul Samsung Galaxy A50 despre care am discutat mai devreme, și acest aparat este dotat cu un senzor de amprente integrat în ecran care oferă un plus de siguranță, protejând eficient informațiile din interiorul terminalului.