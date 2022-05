Cea de-a 15-a ediţie a Antistatic Festival for Contemporary Dance and Performance se desfăşoară în Sofia, în perioada 9-19 mai

Cea de-a 15-a ediţie a Antistatic Festival for Contemporary Dance and Performance, desfăşurat sub motto-ul ''Dance to Be Danced'', se desfăşoară pe diferite scene din Sofia în perioada 9-19 mai 2022. În cadrul evenimentului vor fi prezentate şapte producţii internaţionale şi 13 producţii din Bulgaria, petreceri cu DJ, un laborator dedicat dansului şi alte surprize.

Coregrafii şi artiştii participanţi încearcă să sensibilizeze şi să creeze dezbateri asupra a numeroase probleme politice, sociale şi estetice. Participanţii la programul internaţional din acest vin cu îndrăzneală pe scena cu o serie de stiluri artistice complexe şi soluţii coreografice deosebite, vizualizând modalităţi prin care trupul, materia, mişcarea şi spaţiul interacţionează, potrivit Agerpres.ro.

Antistatic Festival invită publicul ''să se împotrivească imobilităţii şi războiului astfel încât să redescopere dinamica uman-artistică şi artistic-umană a dansului, după care imobilitatea va fi doar o parte din mecanică şi nu o parte din gândire, iar războiul va fi doar un cuvânt de pe coperta unei cărţi'', au spus organizatorii.

Printre cele mai importante momente din programul Antistatic Festival de dans contemporan şi performance desfăşurat în Sofia se numără ''Strange Foreign Bodies", de Zufit Simon (Germania) şi "The Goldberg Variations", de Michiel Vandevelde, din Belgia, care contestă cu îndrăzneală stereotipurile corpului.

Cinci spectacole balcanice (două din Croaţia, două din Macedonia de Nord şi una din Slovenia) participă în festival în cadrul unui proiect intitulat ''Non-aligned Movement (NAM) - Strengthening Contemporary Dance in the Western Balkans".

Un alt proiect, "Moving in Squares", implementat în parteneriat cu Goethe-Institut Bulgaria, include spectacolul lui Julian Weber, ''Duets with Abstraction", şi producţia laboratorului coreografic al lui Weber, cu dansatorii Galina Borissova, Violeta Vitanova, Stanislav Genadiev, Zornitsa Stoyanova şi Voin de Voin.

Cea de-a 15-a ediţie a Antistatic Festival va găzdui totodată a treia Bulgarian Dance Platform, al cărei îndemn ''Move to Be Followed" subliniază nevoia de a fi proactiv în ceea ce priveşte realizările artiştilor care creează în Bulgaria. Platforma oferă oportunităţi de comunicare şi interacţiune directă cu programatori, curatori şi manageri internaţionali din domeniul dansului.