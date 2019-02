Cea de-a 91-a ediție a galei premiilor Oscar - momente cheie din istoria ceremoniei

Cea de-a 91-a ediție a galei premiilor Oscar va avea loc duminică seară, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. Prezentăm mai jos momentele cheie din istoria prestigiosului eveniment, a cărui primă ediţie a avut loc în 1929, scrie Mediafax.

1929 - Prima gală Oscar a avut loc pe 16 mai, la Roosevelt Hotel din Hollywood, şi a fost găzduită de actorul Douglas Fairbanks Sr. A fost singura dată când premiul Oscar a fost atribuit unui film mut, "Wings", de William A. Wellman şi Harry d'Abbadie d'Arrast.

1939 - Academia de film americană, organizatoarea evenimentului, începe să folosească numele "Oscar" pentru trofee. Nu este un lucru confirmat, însă se spune că la originea numelui se află Margaret Herrick, bibliotecara academiei, care a spus că statueta seamănă cu un unchi al ei pe nume Oscar.

1940 - Hattie McDaniel devine primul artist de culoare recompensat cu un Oscar pentru interpretare, primind trofeul pentru rolul ei secundar din "Gone with the Wind". La ceremonie, actrița a stat la o masă dedicată persoanelor de culoare. Abia după 51 de ani a mai fost premiată o actriţă de culoare, Whoopi Goldberg, pentru rolul secundar din "Ghost".

1953 - Gala este televizată pentru prima dată. Gazda evenimentului, Bob Hope, a marcat ocazia spunând: "Nu este palpitant să ştiți că multe dintre starurile acestea strălucitoare vor fi în casele dumneavoastră în seara asta? Toate gospodinele din America se întorc spre soţii lor şi spun: 'Pune-ţi cămaşa, vine Joan Crawford!'".

1963 - Sidney Poitier devine primul actor de culoare care câştigă premiul Oscar pentru interpretare, pentru "Lilies of the Field".

1968 - Gala este amânată două zile pentru că Martin Luther King Jr. a fost asasinat, pe 4 aprilie.

1969 - Este prima şi singura dată când două actriţe sunt premiate pentru rol principal, Katharine Hepburn, pentru "The Lion in Winter", şi Barbra Streisand, pentru "Funny Girl". Hepburn nu a participat la ceremonie.

1973 - Marlon Brando a câştigat premiul pentru cel mai bun actor, pentru Vito Corleone din "The Godfather", dar a boicotat gala în semn de protest faţă de modul în care nativii americani erau prezentaţi în filme şi pe posturile TV. Sacheen Littlefeather, o activistă indiană, a apărut pe scenă îmbrăcată în ţinută tradiţională apache, pentru a refuza premiul lui Brando.

2002 - Halle Berry devine prima artistă de culoare recompensată cu premiul Oscar pentru rol principal. A dedicat premiul "tuturor femeilor de culoare anonime, fără chip, care acum au o şansă, pentru că uşa s-a deschis în seara aceasta".

2003 - "The Lord of the Rings: The Return of the King" este filmul care a câştigat cel mai mare număr de premii în toate categoriile la care a fost nominalizat. Este al treilea film care obţine 11 trofee Oscar, după "Titanic", în 1997, şi "Ben-Hur", în 1959.

Tot în 2003, Roman Polanski a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, pentru filmul despre Holocaust "The Pianist", dar nu a putut participa la gală pentru că risca să facă închisoare în SUA, pentru un act sexual, pe care l-a recunoscut, cu o minoră, în 1977. Publicul l-a aclamat în picioare.

2009 - Kathryn Bigelow devine prima femeie care câştigă premiul pentru cel mai bun regizor, pentru "The Hurt Locker". Până în prezent, a rămas și singura.

2013 - Jennifer Lawrence s-a împiedicat în rochie şi a căzut pe scările de la scenă, spre care se îndrepta pentru a-şi primi premiul pentru cel mai bun rol principal feminin, cel din "Silver Linings Playbook". A fost ovaționată în picioare, ceea ce a făcut-o să spună: "Cu toții v-ați ridicat pentru că eu am căzut și acesta a fost un lucru stânjenitor".

2016 - Pentru al doilea an consecutiv, toţi nominalizaţii au fost persoane albe, fapt care a atras critici, iar în social media a apărut hashtag-ul #OscarsSoWhite. Academia a replicat spunând că are planuri să crească numărul femeilor și al membrilor din grupuri minoritare.

2017 - "Moonlight" devine primul film cu o distribuție formată exclusiv din actori de culoare care primește premiul Oscar, dar, în urma unei gafe, câștigător este anunțat inițial musicalul "La La Land".

2019 - Este prima dată când platforma Netflix este nominalizată la categoria "cel mai bun film". Premiera se datorează producției "Roma", în regia lui Alfonso Cuaron. Pelicula a adunat majoritatea premiilor pentru care a fost nominalizată, inclusiv trofeul BAFTA.