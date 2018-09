Cea de-a noua ediţie a evenimentului Noaptea Albă a Filmului Românesc va avea loc pe 21 septembrie, când opt documentare care au participat sau au fost premiate la festivaluri prestigioase vor fi prezentate, între altele, publicului bucureştean, scrie news.ro.

Documentarul „Popeasca”, un omagiu adus regretatei actriţe Stela Popescu, va fi pentru prima oară proiectat pe ecran mare în Bucureşti. Realizat dintr-un colaj de materiale audio-vizuale din 1958 şi până în prezent, care include imagini din arhiva Televiziunii Române, precum şi înregistrări din arhiva personală a actriţei, filmul biografic regizat de Stanca Radu, nepoata Stelei Popescu, este dezvăluirea sensibilă a unei vieţi dedicate scenei.

„Licu, o poveste românească” (r. Ana Dumitrescu), distins cu Marele premiu la Festivalul DOK Leipzig, va fi, de asemenea, proiectat. Construit în jurul lui Liviu Canţer, un bărbat în vârstă de 92 de ani care a supravieţuit unor evenimente istorice majore, documentarul redă România ultimului secol prin ochii unui om „pierdut în istorie”.

Documentarul de debut al lui Alexandru Mavrodineanu, „Caisă”, încă nelansat în cinema, va fi văzut şi el în noaptea de 21 septembrie. Filmul spune povestea relaţiei dintre un antrenor de box şi un tânăr sportiv foarte talentat, dar a cărui carieră e pusă sub semnul întrebării.

Tot înaintea lansării în cinema ajunge la Noaptea Albă a Filmului Românesc şi „Dacii Liberi”, regizat de Andrei Gorgan şi Monica Lăzurean Gorgan. Filmul redă cele mai controversate subiecte ale momentului legate de naţionalism şi surprinde intrigile iscate în comunităţile de dacologi cu viziuni diferite.

După premiera de la Berlin din secţiunea Forum, „Fotbal infinit”, cel mai recent film al regizorului Corneliu Porumboiu, a rulat în cinematografele româneşti, primăvara aceasta. Avându-l în prim-plan pe Laurenţiu Ginghină, funcţionar la Prefectura Vaslui, preocupat de aproape 30 de ani să revoluţioneze regulile fotbalului, documentarul face parte din selecţia Nopţii Albe.

„România neîmblânzită” (r. Thomas Barton-Humphreys), narat de Victor Rebengiuc, face şi el parte din selecţie. Realizat în colaborare cu britanicii de la Off the Fence, producţia a fost filmată pe parcursul unui an întreg şi prezintă frumuseţea sălbatică a României.

Lista documentarelor este completată de „Procesul” (r. de Claudiu Mitcu şi Ileana Bîrsan), care prezintă cazul controversat al lui Mihai Moldoveanu, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru o crimă pe care susţine că nu a comis-o, şi „Ouăle lui Tarzan” (r. Alexandru Solomon), care porneşte pe urmele legendarei iniţiative a lui Stalin de a crea omul nou, un hibrid om-maimuţă.

Programul complet va fi anunţat în curând. Acessul publicului la proiecţii este liber.