Cea de-a zecea ediţie a Festivalului Babel a început la Târgovişte, după o pauză de doi ani

Cea de-a zecea ediţie a Festivalului Artelor Spectacolului - Babel a început vineri, la Târgovişte, după o pauză de doi ani, cauzată de pandemie şi va avea loc până pe 19 iunie.

Deschiderea a avut loc în foaierul cinematografului Independenţa în prezenţa boardului festivalului: Mc Ranin - directorul festivalului, Liviu Cheloiu - selecţionerul festivalului, Dieter Topp (Germania) - specialist reţele de teatru, Jeungwoo Son (Coreea de Sud) - regizor, Scott Johnson (Scoţia) - regizor, Vidyanidhee Vanarase (India) - regizor, fondator IAPAR.

"Ediţia din acest an a fost cel mai greu de organizat pentru că noi de obicei începem cu un an înainte organizarea unei ediţii şi nu ştiam dacă o să se termine sau nu pandemia. Dar toţi prietenii noştri, toată reţeaua în care funcţionăm ca festival, toată lumea a reacţionat pozitiv şi au răspuns cu maximum de interes la solicitările noastre, mai ales că aveam puţine speranţe să avem un spectacol al lui Romeo Castellucci. Până la urmă am reuşit şi, iată, se joacă în deschiderea festivalului. Este şi şocant, în acelaşi timp, să vezi un asemenea spectacol, este şi o mare bucurie", a declarat Mc Ranin pentru AGERPRES.

El a precizat că tema ediţiei din acest an, Limbaj, a fost aleasă "pentru că artistul este preocupat de ceea ce înseamnă corpul, sunetul, cuvântul", potrivit Agerpres.ro.

"Limbajul înseamnă mai mult decât cuvânt. Toată lumea se gândeşte la limbă, dar de fapt, noi în teatru când vorbim despre limbaj ne gândim la o modalitate prin care ne exprimăm propria individualitate. Limbajul teatral nu este singular, putem vorbi de mai multe tipuri de limbaj, de asta vorbim despre teatru de imagine când vorbim despre vizual, despre teatru în mişcare când vorbim despre teatru care seamănă foarte mult cu ceea ce găsim în lumea dansului, a coregrafiei. Există un sincretism care se manifestă în teatru între arte care împreunate - teatru şi film - se regăsesc în anumite spectacole", a mai spus directorul festivalului.

Selecţionerul Festivalului Babel, actorul Liviu Cheloiu, a declarat că cea de-a zecea ediţie aduce "o emulaţie artistică cosmopolită pe străzile oraşului".

"Festivalul este al oraşului, nu este al teatrului, e al copiilor, al voluntarilor. Ediţia din acest an aduce o temă destul de deschisă, Limbaj, în care poţi să aduci cam tot în genul acesta de temă", a precizat Liviu Cheloiu, pentru AGERPRES.

El a amintit că în festival vor fi prezente teatre şi companii teatrale din Belgia, Germania, Franţa, Italia, Scoţia, Polonia, Republica Moldova, Algeria, Grecia, Turcia, Kazahstan, India, Coreea de Nord şi, bineînţeles, din România.

Regizorul scoţian Scott Johnson a precizat, în deschiderea evenimentului, că a venit la Târgovişte cu un grup de studenţi, ca în fiecare an.

"Trăim vremuri grele iar a veni împreună să sărbătorim, atât de multe naţiuni, în acest moment istoric, este foarte important. Trebuie să găsim limbajul comun, trebuie să regăsim încrederea unii în alţii şi să avem încredere în umanitate, până la urmă", a declarat Scott Johnson.

Regizorul indian Vidyanidhee Vanarase a menţionat că ultimul turneu la care a participat înainte de pandemie a fost la Târgovişte, iar primul la care ia parte după pandemie este tot la Târgovişte.

"Vreau să vă povestesc o mică coincidenţă care a avut loc în echipa noastră: înainte de pandemie, ultimul turneu internaţional la care a participat trupa mea a fost aici, la Festivalul Babel, în 2019, iar acum, că s-a încheiat pandemia, reluăm seria noastră de turnee internaţionale tot la Târgovişte, la Festivalul Babel. Cred că e un semnal pozitiv că lucrurile se întorc, într-un fel, la normal şi că de fapt nu s-a întâmplat nimic între timp. Trăim nişte vremuri destul de grele, dar astfel de festivaluri ne oferă ocazia să ne întâlnim unii cu alţii, să învăţăm unii de la alţii şi să creăm un mediu artistic perfect", a subliniat regizorul indian.

Dieter Topp a mărturisit că ceea ce i-a lipsit cel mai mult au fost întâlnirea cu oamenii şi bucuria de a sărbători arta.

"După doi ani de rătăcire în pandemie, ni se umple inima de bucurie şi ne stârneşte curiozitatea întâlnirea cu oameni şi cu prieteni, şi actul de a ne face noi prieteni în timp ce respirăm aerul proaspăt al muzicii, filmului, al lansărilor de carte, al expoziţiilor şi al evenimentelor teatrale. (...) Ceea ce ne-a lipsit a fost să ne întâlnim cu oameni, să ne bucurăm de artă împreună şi a fost lucrul de care am avut nevoie şi pe care-l vom sărbători în timpul Festivalului Babel, în aceste vremuri marcate de război şi de pandemie", a spus Dieter Topp.

În prima zi a Festivalului Babel au putut fi urmărite două reprezentaţii ale spectacolului "The Third Reich" în regia lui Romeo Castellucci.

Sâmbătă, în cea de-a doua zi, sunt programate, de la ora 11,00, în foaierul teatrului "Întâlnirile Babel", iar de la ora 12,00, în Sala Oglinzilor, "Metoda de acţiune prin studiu în crearea rolului" după K. Stanislavski, workshop Dumitru Acriş. De la ora 15,00, la Sala Studio a Teatrului Tony Bulandra, va avea loc workshopul de body percussion& beat-boxing, cu Jordi L. Vidal Company, Bruxelles.

De la ora 16,00, în Centrul Vechi, este prezentat "Let's Babel up this town!", happening muzical cu Cvartetul Babel, iar de la ora 17,00, la cinematograful Independenţa, este programată o nouă reprezentaţie cu "The Third Reich" (Al treilea regat), în regia lui Romeo Castellucci.

Începând cu ora 18,00, în foaierul teatrului va avea loc vernisajul Salonului de Artă Babel cu artist plastic - pictor Carmen Olteanu, urmat, de la 18,30, la cinematograful Independenţa, de ultima reprezentaţie cu "The Third Reich".

De la ora 19,00, la Sala Mare a Teatrului Tony Bulandra este prezentat "Evita - Tango", un spectacol de Mc Ranin, iar de la ora 20,30, la cinematograf Independenţa, "Theatron", un documentar despre Romeo Castellucci în regia lui Giulio Boato.

Începând cu ora 21,30, în Piaţa Mihai Viteazul, va avea loc "Barbarossa Samba Group", spectacol de percuţie interactiv itinerant.