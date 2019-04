Cea mai apreciata institutie din Romania, alaturi de Femei pe Bancnote

Patriarhia Romaniei sprijina cauza imprimarii personalitatilor feminine pe bancnotele nationale. Prin incredintarea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, Patriarhia Romaniei si-a exprimat atitudinea favorabila in privinta propunerii Janinei Nectara, inaintate Bancii Nationale a Romaniei, de a emite prima bancnota nationala cu chip feminin.

“Patriarhia Romana sustine, de principiu, campania FEMEI PE BANCNOTE, insa considera ca personalitatile deja reprezentate pe bancnote nu pot fi inlocuite, intrucat acestea reprezinta adevarate simboluri nationale. Anumite personalitati feminine din tara noastra ar putea fi reprezentate pe viitoare bancnote, de alta valoare decat cele existente, sau bancnote aniversare, in cazul in care Banca Nationala a Romaniei va aproba astfel de emisiuni numismatice”, este raspunsul oficial al Patriarhiei Romane dat scrisorii trimise de membrul campaniei Femei Pe Bancnote, Magdalena Albu.

"Declaratia de sustinere a campaniei ne onoreaza in mod deosebit. In fata Lui Dumnezeu, suntem egali cu totii. In consecinta, si meritele noastre ar trebui recunoscute si recompensate in mod egal, impartial. Indiferent ca suntem barbati sau femei. Ma bucur mult ca Patriarhia Romana accentueaza acest aspect si adera la acelasi principiu pe care l-am enuntat public de nenumarate ori: nicio personalitate masculina nu trebuie sa plece de pe bancnote - se pot emite noi bancnote sau, dupa modelul dolarilor australieni, se pot folosi cu succes celelalte fete ale bancnotelor, actualmente insuficient puse in valoare”, afirma Janina Nectara, initiatoarea campaniei.

In Australia, fiecare bancnota afiseaza pe o parte chipul unui barbat, iar pe cealalta chipul unei femei. Acest model de a exprima apreciere nationala atat valorilor masculine cat si a celor feminine a inspirat si alte tari sa creeze paritate pe bancnote, Suedia fiind una dintre acestea. Japonia, Israel, Canada si numeroase alte tari au reprezentate si femei pe bancnotele nationale.

Campania FEMEI PE BANCNOTE a fost demarata in 2018, fiind sustinuta de cele mai importante universitati din tara, teatre, muzee si institute ale Academiei Romane, dar si de foarte multi artisti si persoane publice.

In urma insistentelor campaniei, BNR a lansat de Centenar o bancnota aniversara, in editie limitata, in care a ilustrat o femeie, insa partial, intr-un cuplu - Regina Maria si Regele Ferdinand.

Janina Nectara considera ca femeile din Romania -jumatate din populatia tarii- merita sa fie reprezentate de o personalitate feminina exceptionala macar pe o bancnota din cele sapte deja existente. O bancnota de larga circulatie, nu una comemorativa, ce apare o data la 100 de ani.

“Daca ne rezumam doar la bancnote si monede aniversare, de colectie, inseamna ca ne amintim de femeile care au contribuit la cladirea fizica si culturala a aceastei tari doar o data la 100 de ani. Nu putem celebra femeile care au dezvoltat Romania o sigura data la 100 de ani. Este nevoie de o bancnota nationala, ca toate celelalte deja existente.

Asa cum bine observa Cancelaria Sfantului Sinod, pe bancnotele romanesti exista doar simboluri nationale masculine, desi multe personalitati femine ar merita onoarea de a fi ilustrate pe banii nationali, constituind, astfel, un exemplu pentru fetele din tanara generatie.

Biserica, prin incredintarea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a Cancelariei Sfantului Sinod si a Episcopului Vicar Patriarhal, Varlaam Ploiesteanul aproba aceasta idee fireasca. Numeroase institutii educationale si foruri culturale sunt, de asemenea, de acord. Sa fie, oare, Banca Nationala a Romaniei singura institutie care nu va aproba o bancnota de circulatie nationala cu o femeie", se intreaba Janina Nectara.