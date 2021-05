Cea mai bună săptămână de vânzări pentru albumul de debut 'Sour', al actriței Olivia Rodrigo

Cântăreaţa şi actriţa Olivia Rodrigo a înregistrat cu albumul de debut, „Sour”, cea mai bună săptămână de vânzări de anul acesta în Statele Unite, conform news.ro

„Sour” a debutat în fruntea topului Billboard 200, după ce a fost vândut în 295.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 27 mai, potrivit MRC Data.

Albumul cuprinde două piese care au ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 anul acesta, „Drivers License” şi „Good 4 U”.

Înainte ca „Drivers License” să debuteze în clasament pe primul loc, în ianuarie, Rodrigo s-a făcut remarcată cu rolurile din „Bizaardvark” (Disney Channel, 2016) şi „High School Musical: The Musical: The Series” (Disney+, 2019) şi a contribuit la coloanele sonore ale acestor show-uri.

Cele 11 piese de pe albumul ei au fost accesate online de peste 300,7 milioane de ori.

Cu 295.000 de unităţi vândute, „Sour” a depăşit „Fearless (Taylor’s Version)” lansat anul acesta de Taylor Swift, care a debutat cu 291.000 de unităţi.

„The Off-Season” al lui J. Cole a coborât un loc în top, după ce a fost vândut, în a doua săptămână de la lansare, în 92.000 de unităţi.

Cel mai recent album al grupului Twenty One Pilots, „Scaled and Icy”, a debutat pe poziţia a treia, cu 75.000 de unităţi vândute. Acesta este al treilea material discografic al trupei care ajunge între primele cinci clasate în Billboard 200.

Cântăreţul country Morgan Wallen şi „Dangerous: The Double Album” s-au menţinut pe locul al patrulea, cu 55.000 de unităţi vândute în a 20-a săptămână de la lansare, în timp ce rapperul Moneybagg Yo şi „A Gangsta’s Pain” au coborât două locuri, până pe cinci, cu 49.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de la apariţie.

Top 10 al Billboard 200 este completat de Pooh Shiesty cu „Shiesty Season”, Dua Lipa cu „Future Nostalgia”, 42 Dugg cu „Free Dem Boyz”, Justin Bieber cu „Justice” şi de Pop Smoke cu „Shoot for the Stars Aim for the Moon”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).