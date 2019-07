Cea mai mare captură de droguri din istoria SUA - Care este legătura cu JP Morgan Chase

Incredibil, dar adevarat! O nava detinuta de JP Morgan Chase era folosita pentru transportul de cocaina, scrie sport.ro.

Politistii de la vama americana au gasit 16,5 tone de cocaina in valoare de 1,3 miliarde de dolari in nava MSC Gayane, detinuta de gigantul bancar JP Morgan Chase.

Banca nu opereaza insa vaporul evaluat la 90 de milioane dee dolari, iar acesta era imprumutat de compania elvetiana Mediterranean Shipping Company.

Oficialii federali din Philadelphia a fost retinut in port pe 17 iunie si este considerata cea mai mare captura de cocaina din istoria SUA.

Drogurile se aflau in containere, fiind incarcate din Columbia pe 19 mai. Vaporul a mai oprit pe drum in Peru, Panama si Bahamas inainte sa ajunga in Philadelphia, scrie Daily Mail.

Sursa citata mai scrie ca 6 membri ai echipajului din Serbia si Samoa au fost retinuti pentru trafic si posesie de droguri.