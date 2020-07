Cea mai mare vedetă de la Pro TV, suspectă de coronavirus: postul interzice divulgarea de informații/ SURSE

Surse din piața media vorbesc despre un posibil focar de Covid-19 în cadrul redacției Pro TV. De asemenea, surse citate de către cei de la Capital arată că este vorba inclusiv despre ”cea mai mare vedetă a postului”.

Mai multe redacții de presă au primit o notificare prin care Pro TV interzice difuzarea de nume, asta pentru că s-ar încălca normele de protecție a vieții private. Potrivit Paginademedia, se interzice folosirea de nume asociate brandului Pro TV.

"Sa va abtineti de la divulgarea, comunicarea publica si/sau reproducerea, indiferent de forma, format si/sau mediu (in materiale difuzate/postate/publicate pe internet, pe retelele de socializare, in programele serviciilor media audiovizuale, in publicatiile scrise sau online sau in oricare alte mijloace de comunicare detinute, administrate sau controlate cu orice titlu si in orice mod de dumneavoastra) a marcii, insemnelor si/sau denumirii subscrisei si/sau a imaginii, numelui si/sau starii de sanatate a salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei PRO TV, in legatura cu presupusa existenta a unor cazuri pozitive de COVID-19 in randul salariatilor si/sau colaboratorilor subscrisei ori membrilor familiilor acestora.", arată notificarea celor de la Pro TV.