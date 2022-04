Cea mai puternică rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos ce trebuie rostită în ziua de Paște: Ajută la iertarea păcatelor

În sfânta zi de Paşte, creştinii ortodocşi pot rosti cea mai puternică rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos, despre care se spune că ajută la iertarea păcatelor, anunță antena3.ro.

Sărbătoarea Sfintelor Paşti reprezintă cea mai importantă sărbătoare din an, având o încărcătură emoţională impresionantă. Miracolul Învierii Domnului este peste tot în lume, iar sfânta slujbă de Paşte reunește an de an miliarde de oameni.

Cea mai puternică rugăciune pe care să o rosteşti de Paşte, pe 24 aprilie, pentru iertarea păcatelor

"Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat.

Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Amin!"