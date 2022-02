CEC Bank a încheiat anul 2021 cu o nouă identitate vizuală: 'Parte din viaţa ta' este noul slogan al instituţiei bancare

CEC Bank a încheiat anul 2021 cu o nouă identitate vizuală şi poziţionare comercială, care reflectă mai bine personalitatea şi planurile de viitor ale băncii, iar schimbarea a venit în urma unui pitch câştigat anul trecut de Isobar Romania, parte a grupului dentsu, a anunţat joi compania, conform Agerpres.

"Parte din viaţa ta", noul slogan al instituţiei bancare, reprezintă o promisiune pe care aceasta le-o face clienţilor săi de pretutindeni, precum şi o semnătură de brand ce defineşte strategia pe care Isobar Romania a propus-o încă din prima fază a procesului de selecţie a noii agenţii de comunicare a CEC Bank.Noua identitate de brand a fost prezentată public în luna iunie 2021, odată cu debutul campaniei dedicate creditului de nevoi personale - "Pentru noi începuturi". Spotul TV surprinde începuturi şi schimbări mai mult sau mai puţin surprinzătoare, aşa cum este viaţa de zi cu zi. Acestea curg în acordurile de fluier făcute faimoase de formaţia Subcarpaţi prin melodia "'84-'85", o piesă care îmbină perfect tradiţia şi spiritul modern al României, o declinare naturală a strategiei propuse de Isobar."CEC Bank se află într-o nouă etapă. O etapă în care ne dezvoltăm şi ne modernizăm, iar acum facem un pas mai departe şi abordăm cu optimism ideea de schimbare, de noi începuturi. Rolul nostru este de a-i susţine pe români şi de a le fi alături în această călătorie surprinzătoare spre viitor. Pe plan comercial, noua poziţionare de brand se regăseşte în multe dintre iniţiativele lansate de CEC Bank pe parcursul ultimului an, cum ar fi: lansarea unei game largi de produse pentru persoane fizice, care pot fi achiziţionate 100% online, iniţierea de plăţi din conturile de la alte bănci, prin aplicaţia de Mobile Banking, sau lansarea pachetelor de cont curent 100% online, pentru IMM-uri şi PFA-uri", a declarat Alexandra Frunză, Identity & Communication Director al CEC Bank.Orientarea către o direcţie de comunicare în care oamenii sunt în centrul atenţiei a continuat şi în luna septembrie 2021, cu campania pentru cardul de credit, produs care oferă unele dintre cele mai bune condiţii comerciale de pe piaţă. Astfel, spotul campaniei subliniază într-un mod optimist şi plin de culoare că nu trebuie să alegem între ce putem face acum şi împlinirea visurilor noastre în viitor.Cea mai recentă campanie CEC Bank, lansată în luna decembrie, a fost dedicată sărbătorilor de iarnă: "Cel mai preţios cadou" le reaminteşte românilor că nu există nimic mai de preţ decât timpul atunci când vorbim despre ceea ce îşi doresc cu adevărat cei dragi."În contextul pandemiei, oamenii au încercat să recâştige controlul căutând brandurile familiare, pe care le cunosc, în care au încredere. Şi acesta este avantajul CEC Bank pe care am dorit să îl amplificăm. CEC Bank este alături de noi de la început, este parte din familie şi vorbeşte cu toate generaţiile din casă şi, foarte important, este garanţia unei continuităţi într-o perioadă cu multe necunoscute", a precizat Maria Vatamanu, Head of Creative Operations la Isobar Romania.Parte a grupului dentsu, dentsu international operează sub şase branduri de media de top - Carat, dentsu X, iProspect, Isobar, dentsumcgarrybowen şi Merkle -, toate fiind susţinute de divizii de specialitate şi servicii scalabile. dentsu international operează în peste 145 de pieţe din întreaga lume, cu mai mult de 45.000 de specialişti dedicaţi.În Europa de Sud-Est, dentsu este prezent cu brandurile Carat, dentsu X, iProspect şi Isobar şi prin diviziile sale specializate pentru clienţi, dispunând de o forţă de peste 300 de profesionişti, care activează pe 10 pieţe: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Slovenia şi România.