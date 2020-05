CEC Bank a înregistrat un profit net de 114,1 milioane lei în primul trimestru, în creştere cu 26% faţă de T1 2019

CEC Bank a înregistrat un profit net de 114,1 milioane lei în primul trimestru, în creştere cu 26% faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce veniturile din dobânzi s-au majorat cu 15%, la aproximativ 372 milioane de lei, a anunţat vineri banca, potrivit news.ro.

"În primul trimestru din 2020, CEC Bank a înregistrat un profit net de 114,1 milioane de lei, în creştere cu 26% faţă de perioada similară a anului trecut. Veniturile din dobânzi au însumat aproximativ 372 milioane de lei, în creştere cu 15% faţă de trimestrul 1 din 2019, iar veniturile din comisioane s-au majorat cu 13%, până la circa 73 de milioane de lei", arată banca într-un comunicat.

De asemenea, activul net bilanţier a crescut în trimestrul I 2020 la 36,5 miliarde de lei, cu 11% mai mult faţă de sfârşitul lui 2019.

"Am avut un debut de an promiţător. Mai ales în primele două luni din 2020, am consemnat o creştere robustă a portofoliului de credite şi a veniturilor, care au continuat trendul de creştere de anul trecut. Situaţia s-a schimbat după apariţia pandemiei de coronavirus, care a determinat reducerea abruptă a activităţii economice şi, implicit, scăderea cererii de credite după declanşarea stării de urgentă. Banca s-a concentrat, după declararea situaţiei de urgenţă, pe măsuri pentru a asigura continuitatea activităţii şi pe soluţii pentru clienţii persoane fizice şi companii afectate de criză. În primul trimestru, am continuat eforturile în direcţia digitalizării şi modernizării: plăţile cu cardul au crescut cu 50%, iar numărul de utilizatori de Internet şi Mobile Banking cu 40%, faţă de perioada similară din 2019. În această perioadă, CEC Bank a lansat o serie de servicii noi: plăţile cu cardul de pe mobil, procesul de înrolare online a noilor clienţi, în linie cu planul nostru de afaceri”, a declarat Bogdan Neacşu, preşedinte, director general CEC Bank.

Soldul creditelor (la valoare brută) a fost de 20,8 miliarde de lei la sfârşitul primului trimestru, în uşoară creştere faţa de sfârşitul lui 2019.

Banca a acordat credite noi în valoare de peste 1 miliard de lei în primul trimestru, inclusiv 773 de finanţări către IMM-uri în valoare de peste 585 milioane de lei.

Sursele atrase de la clientela nebancară au însumat circa 29 miliarde de lei, în creştere cu 4% faţă de sfârşitul lui 2019, iar valoarea titlurilor de stat din portofoliul CEC Bank la sfârşitul trimestrului s-a ridicat la peste 10 miliarde de lei, în creştere cu 32% faţă de decembrie 2019.

"În linie cu obiectivele strategice, CEC Bank a reuşit să îşi îmbunătăţească şi indicatorii prudenţiali. Astfel, indicatorul de solvabilitate a băncii pentru primele trei luni este de 20,96%, în creştere semnificativă faţă de perioada similară a anului trecut (16,45% pentru trimestrul 1 din 2019). Indicatorul de lichiditate se ridica la circa 200% la sfârşitul perioadei, dublu faţă de nivelul minim de 100% conform reglementărilor. Rata creditelor neperformante a scăzut la 5,02% la 31 martie 2020, situându-se la un nivel apropiat de media din sistemul bancar", precizează banca.

De asemenea, Adunarea Generală a acţionarilor a aprobat situaţiile financiare auditate ale CEC Bank aferente anului 2019.

În 2019, CEC Bank a obţinut un profit brut de 478,98 milioane lei, profitul net înainte de repartizare fiind de aproape 400 milioane lei (399,6 milioane lei), în creştere cu 7% faţă de anul 2018. Veniturile nete din comisioane au crescut cu circa 16,2%, iar veniturile nete din dobânzi au înregistrat o uşoară creştere, de circa 3,6%. CEC Bank a continuat să susţină economia României, urmărind totodată îmbunătăţirea indicatorilor de prudenţă bancară şi eficientizarea fluxurilor operaţionale.

La sfârşitul lui 2019, valoarea activului net al CEC Bank s-a ridicat la 32,9 miliarde lei. lei, în creştere cu 12% faţă de 2018. Banca a acordat credite noi în valoare de aproximativ 6 miliarde de lei, din care 1,7 miliarde de lei - credite pentru persoane fizice şi 4,3 miliarde de lei – credite acordate companiilor şi autorităţilor publice. Pe segmentul persoanelor fizice, portofoliul de credite noi a avut o distribuţie echilibrată între creditele pentru locuinţe şi cele pentru consum. Numărul de creditele noi pentru locuinţe din oferta proprie CEC Bank (2.240 credite noi) l-a depăşit pe cel al împrumuturilor prin programul Prima Casă (1.790 credite noi), datorită condiţiilor bune de dobândă practicate de Bancă.

Pe segmentul companiilor, agricultura şi industria au fost domeniile către care s-au orientat cele mai multe credite noi: peste 5.500 de finanţări pentru agricultură, în valoare de peste 1 miliard de lei şi aproximativ 500 de credite noi pentru industrie, în valoare de peste 1 miliard de lei.

Soldul depozitelor a crescut la 27,8 miliarde lei în 2019 (+10,3%), creşterea fiind în principal generată de depozitele atrase de la clienţii persoane fizice (+1,856 miliarde lei). Circa 78% din totalul surselor atrase au fost în monedă naţională.

La sfârşitul lui 2019, indicatorul de solvabilitate al băncii s-a îmbunătăţit şi a ajuns la 23,1% (faţă de 17,3% în 2018), în condiţiile în care banca a beneficiat de o majorare de capital de 940 de milioane de lei. Rata de profitabilitate a capitalurilor a fost de 12,57%, peste media din sistemul bancar (11,19%). Rata creditelor neperformante a scăzut de la 6% la 5%, fiind puţin peste media din sistemul bancar.

Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi active de 32,9 miliarde lei, la sfârşitul anului 2019.

CEC Bank oferă produse şi servicii persoanelor fizice, IMM-urilor şi corporaţiilor mari, prin multiple canale de distribuţie: unităţi bancare, reţele de ATM, internet banking (CEConline), mobile banking şi phone-banking (Tele CEC).

Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, este unicul acţionar al CEC Bank, iar în luna noiembrie 2019, în urma acordului Comisiei Europene, capitalul băncii a fost majorat cu 940 milioane lei.