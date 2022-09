Cei mai mulţi profesionişti IT au încredere în soluţiile de securizare a muncii în sistem hibrid (studiu)

Majoritatea profesioniştilor IT (84%) are încredere în sistemele de securizare a accesului utilizatorilor, pentru a putea gestiona în siguranţă şi cu uşurinţă munca la distanţă, faţă de o pondere de 56% în 2021, arată rezultatele unui studiu publicat joi, potrivit Agerpres.

Conform datelor incluse în "2022 Access Management Index", realizat de Thales, doar 31% dintre specialiştii IT intervievaţi au declarat că sunt "foarte îngrijoraţi" de riscurile şi ameninţările de securitate ale muncii la distanţă în acest an, în scădere de la 39%, cu un an în urmă. Totuşi, numărul celor care au declarat că sunt "oarecum îngrijoraţi" - cel mai întâlnit răspuns - a crescut de la 43%, la 48% în 2022.În timp ce utilizarea autentificării cu mai mulţi factori (MFA) rămâne cea mai răspândită metodă pentru cei care muncesc la distanţă (68%) şi pentru utilizatorii cu privilegii (52%), raportul de specialitate arată că adoptarea MFA este în creştere pentru personalul intern şi non-IT şi a ajuns la 40%, comparativ cu 34% în 2021. Cu toate acestea, adoptarea pe scară largă a acestui protocol de securitate cibernetică de către companii nu a devenit încă o normă, iar puţin peste jumătate dintre angajaţi (56%) au adoptat MFA în cadrul companiilor şi organizaţiilor.În ceea ce priveşte impactul direct pe care pandemia şi munca la distanţă l-au avut asupra planurilor companiilor de a implementa noi tehnologii de securitate cibernetică, răspunsurile au evidenţiat o creştere globală de 6%, de la 31% în 2021.De asemenea, 45% dintre respondenţi au adoptat în acest an accesul în cloud, faţă de 41% în 2021.Thales şi 451 Research vor discuta concluziile studiului în cadrul unui webinar care se va desfăşura în data de 29 septembrie 2022.Ediţia globală a Indexului Thales 2022 a abordat aspecte precum gestionarea şi securitatea accesului, autentificarea cu mai mulţi factori, accesul zero-trust la reţele, planurile de cheltuieli pentru securitate, munca la distanţă şi VPN-urile, ransomware. Studiul Thales se bazează pe datele obţinute în urma unui sondaj realizat în rândul a aproape 2.600 de profesionişti în domeniul securităţii cibernetice, din peste 15 ţări.Thales (Euronext Paris: HO) este un lider global în tehnologii avansate care investeşte în inovare digitală - conectivitate, Big Data, Inteligenţă Artificială, securitate cibernetică şi tehnologie cuantică - pentru un viitor în care să putem avea cu toţii încredere, un element vital pentru dezvoltarea societăţilor noastre. Grupul are 81.000 de angajaţi în 68 de ţări, iar în 2021 a generat vânzări de 16,2 miliarde de euro.