Cel de-al doilea sezon 'Flavours of Romania' a ajuns în Delta Dunării

Înregistrările pentru acest sezon au debutat în urmă cu trei săptămâni în Transilvania, apoi echipa de filmare s-a mutat în Moldova, iar duminică a ajuns în Dobrogea."Cred că toate lucrurile se întâmplă cu un motiv, dacă e să se întâmple. Am avut pandemia, avem războiul din ţara vecină, iar turiştii îşi anulează concediile în România. Acesta este momentul în care industria turismului are nevoie de sprijin şi este momentul perfect pentru noi să facem o continuare a celui mai urmărit documentar pe Netflix în 2020. Deci, iată-ne, din nou, la muncă", a declarat, pentru AGERPRES, Charlie Ottley.El a mai spus că în timpul înregistrărilor de până acum a avut parte de întâmplări inedite."Aşa cum puteţi vedea şi în trailer-ul de pe pagina de facebook 'Flavours of Romania', am fost 'atacat' de un urs (râde - n.r.), am fost prin zone izolate unde am mers cu motocicleta pe drumuri de pământ, în condiţii de ploaie, dar asta e ceea ce trebuie să facem pentru a descoperi aceste locuri deosebite", a afirmat Ottley.Jurnalistul britanic a refuzat să detalieze programul filmărilor."Ideea acestui spectacol este ca publicul să descopere locuri despre care nici românii nu ştiu. Nu sunt sigur că va şi cazul Deltei, fiindcă am filmat anul trecut 'Wild Danube' aici.Totuşi Delta este un loc atât de fascinant, încât nu contează de câte ori ai mai văzut-o, pentru că ea este magnifică în orice moment al anului, în orice lumină şi în orice loc. Găseşti de fiecare dată ceva nou, ceva diferit", a menţionat Charlie Ottley.De altfel, debutul înregistrărilor la Tulcea a episodului despre Dobrogea a coincis cu ziua lui de naştere."Am avut două zile libere, după trei săptămâni de filmare non-stop, fără niciun fel de weekend, din momentul în care ne trezeam, dimineaţa, până când seara, când mergeam la culcare. (...) Am avut două zile libere pentru service-ul maşinilor şi al motocicletei, iar acum am revenit la ritmul de lucru pentru alte trei săptămâni", a mai spus Ottley.Înregistrările pentru cel de-al doilea sezon al documentarului "Flavours of Romania" sunt programate să se încheie în luna octombrie.Începând cu anul 2011, Charlie Ottley a realizat seria de documentare "Wild Carpathia", care surprinde o ultimă zonă "sălbatică" a Europei şi care vorbeşte despre moştenirea naturală şi culturală a României.În anul 2020, el a realizat, cu sprijinul financiar al municipalităţii braşovene, un film de prezentare a oraşului Braşov şi a zonelor adiacente, care este promovat la televiziunile naţionale şi pe postul BBC World.Charlie Ottley a fost distins cu Crucea Casei Regale din România pentru "Wild Carpathia", a fost premiat pentru cea mai bună campanie de promovare a României derulată peste hotare la România Insider Awards, dar şi pentru "Cea mai Importantă Iniţiativă în Domeniul Media şi Jurnalism", la Premiile România TopHotel.Luna trecută, Administraţia Prezidenţială i-a conferit Ordinul "Meritul Cultural" în grad de Ofiţer, Categoria F - "Promovarea culturii", în semn de "apreciere pentru contribuţia importantă avută la promovarea imaginii ţării noastre, pentru înţelegerea şi interesul manifestate faţă de civilizaţia şi cultura românească".