Cel mai căutat om din Orientul Mijlociu - Cei mai bogați oameni din lume ar da orice pentru o întâlnire cu el

Cine este omul pentru timpul căruia se luptă cei mai bogaţi oameni din lume, care îşi doresc să petreacă măcar 10 minute cu el. Ce trebuie să facă pentru a avea o şansă să fie ascultaţi.

Şeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan din Abu Dhabi este una dintre cele mai căutate persoane din Orientul Mijlociu. Managerii financiari şi finanţiştii care zboară în Emiratele Arabe Unite din Hong Kong, Londra sau New York ar da orice pentru o întâlnire chiar şi de 10 minute cu şeicul, notează Mediafax.

Câţiva norocoşi ar putea chiar ajunge să fie oaspeţi la bordul superyacht-ului său, Maryah, unde îi place să joace şah în timp ce soarele străluceşte peste Golful Persic. Urmaşul celei mai bogate familii din lume supraveghează active de stat şi fonduri private care însumează peste 1 500 de miliarde de dolari. Oportunitatea de a investi chiar şi o fărâmă din această bogăţie ar putea aduce comisioane şi randamente substanţiale, scrie Bloomberg, citat de Business Magazin.

Căi de comunicare

Să ajungi la Sheikh Tahnoon este o provocare în toată regula. Felul în care este concentrată de stat şi cea financiară în EAU face ca totul să fie mai personal. Şeicul, care are în jur de 50 de ani, nu este doar omul cu bani al familiei sale; el este unul dintre conducătorii adjuncţi ai emiratului Abu Dhabi, un frate al preşedintelui EAU şi fiul părintelui fondator al ţării. Este, de asemenea, consilier pentru securitate naţională. Cu alte cuvinte, nu este genul de persoană pe care să o suni la recepţie pentru a cere o întâlnire.

O cale bine cunoscută pentru a ajunge la şeicul Tahnoon şi la banii pe care îi controlează trece prin insula Al Maryah. Această comunitate plină de zgârie-nori găzduieşte centrul financiar internaţional din Abu Dhabi, pe care şeicul Tahnoon l-a visat în urmă cu două decenii, sub îndrumarea regretatului magnat imobiliar american Sam Zell. După ce se întâlnesc cu bancherii în holul hotelului Four Seasons, finanţiştii pot fi direcţionaţi către una dintre companiile pe care le prezidează şeicul: cel mai mare creditor din EAU, First Abu Dhabi Bank PJSC; firma sa de investiţii private, Royal Group; sau compania de inteligenţă artificială G42.

Dacă lucrurile merg bine, urmează întâlnirea cu unul dintre gardienii şeicului Tahnoon, oameni care i-au câştigat încrederea şi care decid ce nou-veniţi vor fi acceptaţi. Unii dintre ei nu apar în nicio organigramă, aşa că nu este vorba doar de a cunoaşte oamenii potriviţi - trebuie să cunoşti oamenii care îţi vor spune chiar şi numele oamenilor potriviţi. Bancherii, avocaţii şi consultanţii fac schimb de aceste nume pe un ton tăcut în cafenelele din Dubai şi Abu Dhabi.

Un finanţator doreşte să construiască o relaţie cu cel mai bun gardian , capabil să ducă afacerile până la linia de sosire, fără a da informaţii despre concurenţii care au cea mai uşoară cale de a ajunge la masă cu familia regală.

„Este un dans social foarte ciudat”, „Gardianul este la fel de important ca şi ideea. Dacă vii cu o idee grozavă, dar cu un gatekeeper prost, oamenii vor fi deranjaţi.” spune Reza Bundy, directorul executiv al Atlas Capital Team Inc. care ajută fondurile să navigheze printre şocurile geopolitice. El s-a întâlnit cu fondurile de investiţii din Abu Dhabi pentru a discuta despre potenţiale parteneriate.

Zell a descoperit devreme puterea de a avea relaţiile potrivite. Introducerea sa în familia regală a început în zorii epocii moderne a gatekeeper-ului din Emiratele Arabe Unite. În 2005, şeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, fratele mai mic al şeicului Tahnoon, cunoscut sub numele de ABZ, era în vizită la New York, a povestit Zell într-un interviu din 2022. Familia regală fusese interesată de ansamblurile sale de locuinţe accesibile din Mexic, aşa că cei doi bărbaţi au stabilit o întâlnire. S-au înţeles bine, iar ABZ, care avea să fie numit ministru de externe al Emiratelor Arabe Unite în anul următor, i-a sugerat lui Zell să zboare în Deşertul Arabiei pentru a-i face o vizită.

La acea vreme, şeicul Tahnoon era singurul dintre cei şase fraţi cu drepturi depline - cunoscuţi sub numele de Bani Fatima, sau fiii lui Fatima, din cauza mamei lor - care nu deţinea un post oficial în guvern. Tatăl său decedase de curând, ceea ce îl făcuse pe şeic beneficiarul unor proprietăţi imobiliare semnificative. Grupul său regal a primit, de asemenea, o mare injecţie de capital.

Seara, Bani Fatima se întâlneau la unul dintre palatele Al Nahyan pentru a compara notiţele despre cine au întâlnit în acea zi, ce au învăţat şi cum să includă aceste informaţii în strategia lor.

Din acest grup făcea parte fratele mai mare, şeicul Mohammed bin Zayed Al Nahyan, cunoscut sub numele de MBZ şi preşedinte din mai 2022, împreună cu şeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan, care este acum vicepreşedinte, şeicul Tahnoon şi ABZ. Unii dintre consilierii informali ai familiei ar urma, de asemenea, să participe: Khaldoon Al Mubarak, fiul unui diplomat care a fost pregătit ca ţar al finanţelor, şi Yousef Al Otaiba, în prezent diplomatul de top al EAU la Washington.

Zell a spart gheaţa cu Al Nahyans atunci când el şi MBZ au mers cu motocicletele la miezul nopţii pe străzile din Abu Dhabi, spune Zell. Mai târziu, şeicul Tahnoon a apelat la Zell pentru îndrumare în afaceri. Miliardarul a demontat ideea iniţială a şeicului pentru un proiect de dezvoltare.

Regele din Abu Dhabi a apreciat onestitatea lui Zell, ceea ce i-a determinat pe cei doi să cultive o prietenie. Zell l-a găzduit pe şeicul Tahnoon la un prânz în Chicago, oraşul său natal, iar prima dată când a pus mâna pe o armă a fost într-o excursie de vânătoare ulterioară în Maroc cu şeicul Tahnoon şi MBZ. Pe măsură ce relaţia sa cu şeicul Tahnoon se dezvolta, Zell a început să lucreze îndeaproape cu o marocancă educată în Marea Britanie pe nume Sofia Abdellatif Lasky. Ea a fost principalul intermediar pentru a coordona întâlnirile cu şeicul.

În cele aproape două decenii care au trecut de atunci, Lasky a devenit un actor discret, dar important, în domeniul financiar din Emiratele Arabe Unite. Din biroul său de la etajul nouă, cu vedere spre parcul Khalifa din Abu Dhabi, ea ajută la conducerea operaţiunilor zilnice ale Royal Group, care valorează aproximativ 300 de miliarde de dolari. Clădirea albastră modestă a grupului se află în josul străzii de Aeroportul Executiv Al Bateen, care se adresează vizitatorilor care sosesc cu avioane private.

La început, echipa îşi desfăşura activitatea dintr-o vilă nemarcată, situată pe o porţiune de drum liniştită. Bancherilor li se înmânau buletine de hârtie cu adresa, potrivit unora care s-au întâlnit cu grupul la acea vreme.

Numele lui Lasky nu apare nicăieri pe site-ul firmei, dar persoane familiarizate cu afacerea spun că ea acţionează ca CEO de facto al Royal Group şi face parte din consiliile de administraţie a zeci de filiale ale acesteia. Două dintre cele mai notabile, International Holding Co. şi Alpha Dhabi Holding PJSC, au ajuns la o capitalizare de piaţă combinată de 280 de miliarde de dolari sub supravegherea ei.

Royal Group

Cu sute de entităţi sub umbrela Royal Group, activele companiei sunt prezente în fiecare bloc din Abu Dhabi: lanţuri de fast-food, farmacii, clinici stomatologice, apartamente, hoteluri, şcoli, centre comerciale, săli de sport, cluburi de plajă, magazine de motociclete, fabrici şi operatori de telecomunicaţii. Grupul-mamă are peste 25.000 de angajaţi; unitatea sa IHC, încă aproximativ 155.000. Profesorii ar putea lucra pentru Al Rabeeh Academy, angajaţii cinematografelor pentru Cine Royal Cinemas LLC şi bucătarii pentru Ninar Restaurant & Cafeteria LLC.

Pe măsură ce imperiul financiar al familiei Al Nahyan a crescut, a crescut şi reţeaua de intermediari. Abu Dhabi, unde se află aproximativ 6% din rezervele de petrol din lume, s-a poziţionat ca „capitala capitalului”, cu peste 1 100 de miliarde de dolari împreună în fondurile suverane Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) şi ADQ, ambele controlate de şeicul Tahnoon.

Bani Fatima deţin zeci de posturi guvernamentale, ceea ce le lasă puţin timp pentru a se întâlni cu directorii executivi în vizită, chiar dacă cozile devin tot mai lungi.

Fostul prim-ministru libanez Saad Hariri a devenit un prim punct de escală pentru mulţi dintre cei care doresc să se întâlnească cu şeicul Tahnoon. Cei care trec testul fostului premier (adesea la o ceaşcă de mate argentinian) pot fi prezentaţi lui Lasky pentru o verificare finală.

Hariri găzduieşte adesea întâlniri în apartamentul prezidenţial de la St. Regis Saadiyat Island Resort, reşedinţa sa principală din Abu Dhabi, Hariri a făcut din capitala Emiratelor Arabe Unite baza sa la începutul anului 2022, după ce o serie de crize au pus capăt mandatului său de premier.

El deţine, de asemenea, cetăţenia saudită, dar relaţia sa cu această ţară s-a deteriorat după un episod de la sfârşitul anului 2017, în care şi-a anunţat brusc demisia la televiziunea din Riad, în timp ce oficialii libanezi au acuzat regatul că îl ţine ostatic. Cu cariera sa politică încheiată şi cu averea familiei în dezordine - Hariri provine din cea mai proeminentă dinastie politică libaneză -, el s-a îndreptat spre Abu Dhabi pentru o şansă de a se reconstrui.

Bill Murray, un fost diplomat britanic care a avut misiuni în Amman, Muscat şi Tunis, este un alt consilier al familiei regale din Abu Dhabi. Persoane familiarizate cu situaţia spun că Murray şi şeicul Tahnoon au creat o legătură în timpul misiunii britanicului ca şi consilier politic în capitala Emiratelor Arabe Unite. Recent, el a ajutat la înfiinţarea Tau Capital, o firmă de capital de risc susţinută de şeicul Tahnoon, care se concentrează pe startup-uri din aşa-numita deep tech sau companii care conduc progrese ştiinţifice fundamentale.

Există actori puternici pentru fiecare regiune a lumii în care Emiratele ar putea dori să investească.

Ajay Bhatia, directorul general al Sirius International Holding, o filială a IHC, a fost un intermediar cheie în afacerile din India, inclusiv cu miliardarul Gautam Adani, a 14-a cea mai bogată persoană din lume.

Melissa Moncada - fostă Miss Globe Colombia, care a înfiinţat mai multe întreprinderi de fitness şi apoi un holding susţinut de Royal Group - a devenit un intermediar de încredere în afacerile din America Latină.

Mohammed Nasser Al Shamsi, membru al consiliului de administraţie al IHC, a fost un consilier important al şeicului în afacerile miniere din Africa.

Din acest cerc restrâns mai fac parte Syed Basar Shueb, directorul general al IHC, şi Peng Xiao, directorul general al G42.

IHC şi G42 se află în centrul ambiţiilor EAU de a-şi remodela economia dependentă de petrol în jurul finanţelor şi tehnologiei.

În doar câţiva ani, IHC a trecut din anonimat şi a devenit cea mai valoroasă companie listată la bursă din ţară. În urmă cu doi ani, a investit 2 miliarde de dolari în trei companii deţinute de Adani. Una dintre filialele sale listate la bursă, Multiply Group, axată pe tehnologie, a devenit activă în cea mai recentă avalanşă de listări pe bursă din regiune.

Obiectivul principal este de a transforma Abu Dhabi într-un concurent global în domeniul financiar şi geopolitic

Această ambiţie a determinat companiile şeicului Tahnoon să ia în considerare oferte de cumpărare a Standard Chartered Plc şi Lazard Ltd. anul trecut. A determinat parteneriate cu antreprenori precum Sam Altman, directorul general al OpenAI, şi a determinat o serie de miliardari să îşi deschidă birouri în EAU.

Pe această listă se află Ray Dalio, fondatorul companiei de fonduri speculative Bridgewater Associates; Changpeng Zhao, fondatorul bursei de cripto-monede care a pledat vinovat pentru spălare de bani în SUA; şi magnatul rus al oţelului Vladimir Lisin. Anul trecut, firme financiare reprezentând peste 450 de miliarde de dolari s-au angajat să îşi stabilească operaţiuni în centrul financiar internaţional din Abu Dhabi.

Tranzacţiile pot fi văzute şi prin prisma securităţii naţionale a EAU şi a modului în care aceasta este legată de economie. Micuţa ţară are investiţii în orice, de la firme americane de tehnologie şi chinezeşti de inteligenţă artificială la mine de cupru din Zambia şi proiecte solare indiene, extinzându-şi puterea pe tot globul.