Cel mai de succes antrenor al Stelei de după Revoluție a luat o decizie RADICALĂ: 'Nu pot face faţă. Nu vreau să încurc lucrurile. Ajunge!'

Dumitru Dumitriu a ales să renunţe la a mai antrena şi a preferat să meargă alături de directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă. Ajuns la 74 de ani, fostul secund al naţionalei şi antrenor al Stelei a simţit că e momentul să facă un pas în spate, dar nu a plecat din fenomen.

Dumitriu s-a alăturat Comisiei Tehnice a FRF, iar o echipă de club nu a mai antrenat din 2015, când a plecat de la Inter Clinceni: "Vă mai spun încă o chestie. Sunt antrenori de provincie, şi de Bucureşti. Eu, după ce am plecat de la Steaua în ţară, nu am mai reuşit. Am fost la toate echipele la care nu am reuşit. În Bucureşti am reuşit, la Rapid, la Steaua, în Grecia. Când ajung în situaţia să-mi dau seama că nu mai pot antrena ca înainte, nu o mai fac. Dacă-mi daţi orice echipă din Bucureşti, nu pot face faţă. Nu vreau să încurc lucrurile. Pot fi consilier, dar vine o vreme când nu mai ai ce spune. Ajunge!

Se poate cu experienţa mea... Eu sunt în în Comisia Tehnică a FRF şi sunt mândru de asta. Mai particip la fel de fel de examene. Deşi mă vedeţi aşa de vioi şi tânăr, am 74", a declarat Dumitru Dumitriu, pentru ProSport.

Fost jucător al Stelei în perioada 1962-1972, perioadă în care a câştigat trei Cupe ale României, Dumitriu şi-a continuat cariera de jucător la Satu Mare şi FC Galaţi, iar echipa de la care s-a retras a fost ICSIM.

A urmat o perioadă de succes ca antrenor secund şi principal la Steaua. A venit secund în 1989 şi a câştigat eventul, iar, câţiva ani mai târziu, titlul de campion al României în 1992, 1993 şi 1994.

A devenit principal la Steaua după Campionatul Mondial din 1994, când i-a fost secund lui Anghel Iordănescu, iar cu “militarii” a câştigat titluri consecutive între 1995 şi 1997. De asemenea, Dumitru Dumitriu e primul antrenor român care a dus Steaua în grupele Champions League.

De-a lungul carierei, Dumitriu a mai antrenat la: FC Botoşani, Ceahlăul Piatra Neamţ, AS Rocar, FC Bârlad, Dacia Unirea Brăila, România U21, AEL Atena, Rapid, Apollon Limassaol, Oţelul, FCM Bacău, Panionios, FC Bihor, Poli AEK, Akratitos, Poli Iaşi şi Inter Clinceni.