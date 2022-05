Cel mai mare administrator de active din Europa crede că euro ar putea ajunge la paritate cu dolarul

Cel mai mare administrator de active din Europa pariază că euro va coborî la paritate cu dolarul american în acest an, deoarece ameninţarea crescândă a recesiunii împiedică Banca Centrală Europeană să ridice ratele dobânzilor peste zero, scrie Financial Times.

Vincent Mortier, director de investiţii la Amundi, a declarat că se aştepta ca BCE să acorde prioritate menţinerii sub control a costurilor împrumuturilor guvernamentale în detrimentul luptei împotriva inflaţiei. O astfel de decizie ar lăsa banca centrală din zona euro şi mai în urmă faţă de Rezerva Federală a SUA în lupta împotriva inflaţiei şi ar duce euro la 1 dolar pentru prima dată din 2002, a declarat Mortier într-un interviu pentru Financial Times.

O revenire la paritatea cu dolarul ar completa o călătorie lungă dus-întors pentru euro, care a scăzut sub 1 dolar la scurt timp după crearea sa în 1999, dar a crescut peste dolarul american în 2002, pe măsură ce utilizarea sa internaţională a crescut rapid.