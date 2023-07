Cel mai poluat oraș din România: depășește Madridul și Parisul. 'Riscul cancerigen este uriaș!'

Orașele din România ating noi recorduri când vine vorba despre poluare, iar în acest top negativ, orașul Iași este pe primul loc. Conform Agenției Europene de Protecție a Mediului, Iașiul depășește Madridul și Parisul la nivel de poluare.

Ultimul raport al Agenției Europene de Protecție a Mediului arată că ieșenii respiră, zi de zi, cel mai poluat aer din România, în ultimii doi ani aici fiind înregistrate cantități îngrijorătoare de particule fine sau PM2.5.

„Compuşi cancerigeni care, dacă sunt în concentraţii mari, iar expunerea populaţiei este prelungită (spre exemplu, pietonii care rămân mult timp lângă bulevardele intens circulate, pe refugiul de aşteptare a autobuzelor sau tramvaielor) pot produce disconfort şi afecţiuni grave, în cazuri extreme”, susţine cercetătorul şi profesorul Silviu Gurlui, cadru didactic la Facultatea de Fizică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, informează Adevărul.

Secretar de stat în Ministerul Mediului: Iași, pe locul 20 în Europa la poluare

"Din păcate, aşa cum arată statisticile la nivel european, Iaşiul ocupă un loc ruşinos. Se află pe locul 20 în topul celor mai poluate oraşe din Europa, iar la nivel naţional Iaşiul este cel mai poluat oraş. Mă refer la calitatea aerului", a afirmat Balanişcu, preşedinte interimar al Organizaţiei Municipale a PSD Iaşi.

Secretarul de stat a subliniat că trebuie luate măsuri pentru ca Iaşiul să nu mai ocupe un loc fruntaş în topul celor mai poluate oraşe, iar una dintre soluţii vizează traficul şi parcul de maşini.



"Pentru a avea un oraş cu un aer mai curat pentru noi şi copiii noştri e nevoie de mixuri de soluţii. Una dintre ele vizează componenta de trafic, care este una dintre principalele surse de poluare la nivel urban mare, implicit şi la nivelul Iaşiului", a transmis Bogdan Balanişcu.



Potrivit acestuia, trebuie redus numărul maşinilor poluante, iar transportul alternativ să fie mai atractiv.



El a criticat municipalitatea ieşeană, menţionând că aceasta a acceptat doar 2.000 de maşini în Programul Rabla local.



"La nivelul Ministerului Mediului am lansat Programul Rabla local. Iaşiul putea să aplice pentru 5.000 de maşini care să fie scoase din uz, proprietarii acelor maşini să primească un tichet pe care noi îl decontăm în valoare de 80%, iar Primăria Iaşi trebuie să contribuie cu 20%. Iaşiul a aplicat doar pentru 2.000 din cele 5.000 de maşini", a explicat Balanişcu.



O altă componentă pentru reducerea poluării este legată de sporirea spaţiilor verzi.



"Din păcate, Iaşiul are doar două parcuri şi aici mă refer doar la zona Copou. Zona Dacia - Alexandru cel Bun, cartierul cu cea mai mare populaţie, are foarte multe maşini şi prea puţine parcuri şi arbori. Dacă discutăm de zona Nicolina, e aceeaşi situaţie. Nu am văzut niciun demers serios din partea municipalităţii în acest sens. Calitatea aerului ne afectează viaţa", a evidenţiat secretarul de stat Bogdan Balanişcu.