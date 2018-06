Cel mai vechi cotidian portughez va deveni o publicație online

Diario de Noticias, cel mai vechi cotidian portughez, care se confruntă cu dificultăţi financiare, va înceta să mai fie tipărit în fiecare dimineaţă şi va deveni o publicaţie online, ce va include şi o ediţie print cu apariţie duminicală, începând din această duminică, informează AFP preluată de agerpres.

Diario de Noticias, înfiinţat în 1864, a fost pentru multă vreme cotidianul de referinţă al Portugaliei. A fost condus inclusiv de romancierul Jose Saramago, laureatul premiului Nobel pentru literatură din 1998, în urma Revoluţiei Garoafelor din 1974 şi a naţionalizării presei.Acest ziar, căruia portughezii îi spun DN, va avea o ediţie online diferită în fiecare dimineaţă, care, pe termen lung, va deveni cu plată. Cotidianul va lansa o ediţie tipărită în fiecare duminică, alături de mai multe suplimente editoriale.Noul format "nu face decât să însoţească realitatea pieţei" şi va permite cotidianului "să se apropie de cititorii săi", a explicat Daniel Proenca de Carvalho, preşedintele consiliului de administraţie al grupului Global Media, care deţine Diario de Noticias, dar şi cotidianul Jornal de Noticias, al cărui sediu se află în oraşul Porto, şi postul de radio TSF.Obiectivul patronilor este acela de a vinde aproximativ 25.000 de exemplare ale ediţiei duminicale şi de a atinge pragul de 50 de milioane de pagini vizualizate online. În prezent, numărul paginilor vizualizate online este de 29 de milioane.În 2017, vânzările cotidianului DN au scăzut sub 10.000 de exemplare, de 10 ori mai puţin decât în perioada de glorie a publicaţiei, înregistrată în anii 1920.Potrivit unui studiu realizat de cabinetul Magna Global, citat joi de Jornal de Negocios, presa scrisă portugheză se va confrunta cu o scădere a încasărilor din publicitate de 19,1% în acest an, după un recul de 10,6% înregistrat în 2017.Cotidianul Diario de Noticias, înfiinţat în cartierul popular Bairro Alto din Lisabona, ce are o stradă care i-a dat numele, şi-a mutat sediul general în 1940 într-o clădire situată pe cel mai luxos bulevard al capitalei portugheze.Acel imobil, pe acoperişul căruia se află în continuare logoul cotidianului, scris cu litere gotice, a fost vândut la sfârşitul anului 2016, când grupul Global Media a decis să facă economii şi a grupat diferitele redacţii ale sale într-o singură clădire, aflată în partea de nord a Lisabonei.