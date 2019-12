Cel puțin 24 de morți după ce un autocar cu turiști a căzut într-o râpă în Tunisia (imagini dramatice)

Cel puțin 24 de persoane au decedat duminică după ce un autocar ce transporta turiști a ieșit de pe carosabil și a căzut într-o râpă în nord-vestul Tunisiei, informează agenția de știri Tass, citând surse locală citată de mediafax.

Conform datelor preliminare, un autocar cu 43 de pasageri, majoritatea studenți, a căzut într-o râpă din apropierea așezării Amdoum din regiunea Beja. Autocarul, care aparține unei companii private locale se îndrepta spre o destinație turistică.

Potrivit unei surse din cadrul serviciilor tunisiene de intervenție în caz de dezastru, citată de portalul Webdo, bilanțul accidentului ar putea să crească întrucât mai mulți răniți sunt în stare critică.

Devastating tourist bus accident while turning on steep curved road, apparently driver lost control which made the bus roll over and end up falling down a cliff !!

About 24 lives lost and 20 injured !!

May they rest in peace!!#Ain_Drahem #Tunisia pic.twitter.com/s25Qo8bUeR