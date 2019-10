Cele mai eficiente remedii naturale pentru refluxul gastric

Suferi din pricina arsurilor la stomac si simti des ca mancarea vine inapoi pe gat? Refluxul gastric poate fi cel mai potrivit diagnostic pentru tine, notaezp exquis.ro

Din fericire, refluxul gastric poate fi remediat cu leacuri din natura, dar si cu cateva masuri simple de efectuat, ce au efecte benefice semnificative.

Inainte de toate, trebuie sa stii ca nu orice regurcitare indica boala de reflux gastric, poate fi vorba si despre reactii adverse dupa mese copioase.

Adesea, neplacerea cauzata de aceasta afectiune apare la gravide, mai ales in ultimul trimestru de sarcina, cand creste presiunea din abdomen, iar sucurile gastrice ajung mai usor in esofag, potrivit clicksanatate.ro.

Masuri de ajutor in calmarea simptomelor

Adopta un regim alimentar fara grasimi si alimente care fermenteaza, condimente, sucuri de citrice si de tomate, alcool, ciocolata, cafea si tutun.

Evita hainele stramte, pentru ca acestea pot creste presiunea abdominala. Daca te confrunti cu problemele de greutate, incearca sa ajustezi cat de cat silueta si ia cina cu cel putin 3 ore inainte de culcare. Pe cat posibil, stai departe de tratamente cu ibuprofen sau progesteron, deoarece acestea agraveaza refluxul gastroesofagian.

Florile de salcam calmeaza

Cu proprietati antispastice, florile de salcam sunt un ajutor de nadejde in cazul refluxului gastroesofagian. Un remediu usor de administrat, cu efecte rapide, este tinctura de salcam. Diluezi 20 de picaturi in jumatate de pahar cu apa si ia imediat dupa masa – are efect de pansament gastric.

Lemnul-dulce alcalinizeaza

Aciditatea gastrica, principala cauza a bolii de reflux, poate fi redusa cu ajutorul lemnului-dulce. Foloseste-l sub forma de infuzie, pe care o obtii din 2 lingurite de radacina maruntita, la 250 de ml de apa fierbinte. Bea 2 cani pe zi cu jumatate de ora inainte de masa, in cure de 2 luni, de 3 ori pe an.

Galbenelele, pansament gastric

Cei care se confrunta cu boala de reflux trebuie sa apeleze si la remedii naturale care calmeaza mucoasa iritata a stomacului. Galbenelele au aceasta proprietate, de aceea este bine sa bei dimineata, cu un sfert de ora inainte de micul dejun, 1 cana cu ceai (neindulcit) din florile acestei plante.

Sunatoarea este antiacid natural

Sunatoarea nu trebuie sa lipseasca din dulapul tau cu leacuri naturale, deoarece detine proprietati calmante incontestabile. Bea zilnic 2-3 cani de ceai de sunatoare si te vei bucura de o diminuare a simptomelor.