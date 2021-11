Celebra serie suedeză de romane poliţiste 'Millennium' va continua cu alte trei volume

Celebra serie suedeză de romane poliţiste "Millennium", creată de Stieg Larsson şi care conţine în prezent şase cărţi, va continua cu alte trei volume, au anunţat luni reprezentanţii editurii Polaris, informează AFP.

După trilogia originală creată de Stieg Larsson, devenită un fenomen mondial în industria editorială în urmă cu 15 ani, cea de-a doua trilogie din această serie literară a fost publicată de scriitorul suedez David Lagercrantz între anii 2015 şi 2019.

Numele autorului care va scrie noile aventuri ale personajelor centrale din saga "Millennium", jurnalistul Mikael Blomkvist şi tânăra nonconformistă pasionată de pirateria cibernetică Lisbeth Salander, nu a fost deocamdată anunţat.

"A duce mai departe această poveste iubită profund de cititori este un fapt nu doar înălţător şi onorant, dar şi unul foarte exigent", a declarat Jonas Axelsson, directorul editurii Polaris, citat într-un comunicat.

Editura suedeză, care a cumpărat drepturile de publicare de la compania Moggliden, însărcinată cu gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală asociate cărţilor scrise de Stieg Larsson, se declară încântată să publice "o nouă continuare" pentru saga "Millennium", considerată "cel mai mare succes literar din istoria Suediei".

Stieg Larsson, jurnalist de investigaţie specializat în monitorizarea acţiunilor mişcărilor de extrema-dreaptă, a murit în urma unei crize cardiace în anul 2004 la scurt timp după ce predase manuscrisele primelor trei cărţi din seria "Millennium" - "The Girl with the Dragon Tattoo" (2005), "The Girl Who Played With Fire" (2006) şi "The Girl Who Kicked The Hornets' Nest" (2007), potrivit Agerpres.ro.

El nu a mai avut şansa de a se bucura de succesul fenomenal al acestei serii literare, ale cărei romane s-au vândut în total în peste 100 de milioane de copii la nivel mondial şi au fost traduse în peste 50 de ţări.

Scriitorul David Lagercrantz a preluat ştafeta şi a publicat în cadrul acestei saga alte trei romane - "The Girl in the Spider's Web" (2015), "The Girl Who Takes an Eye for an Eye" (2017) şi "The Girl Who Lived Twice" (2019) -, însă aceste cărţi au apărut într-un climat marcat de controverse.

Decizia desemnării sale drept continuator al trilogiei originale a fost luată cu acordul fratelui şi al tatălui jurnalistului Stieg Larsson, dar fără susţinerea partenerei de viaţă a acestuia, Eva Gabrielsson.

Ea a fost exclusă şi din masa succesorală a jurnalistului, întrucât nu era căsătorită cu acesta, fapt care a privat-o şi de o sumă importantă aferentă drepturilor de autor.

A doua trilogie din seria "Millennium", scrisă de David Lagercrantz, a fost publicată de editura suedeză Nordstedts.

David Lagercrantz, cunoscut şi în calitate de cosemnatar alături de Zlatan Ibrahimovic al unei biografii a celebrului fotbalist suedez, a anunţat apoi că nu intenţionează să continue colaborarea cu această franciză literară.