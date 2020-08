Celebrități de la Hollywood, artişti şi scriitori cunoscuți au cerut Egiptului să elibereze o activistă

Staruri de Hollywood, artişti şi scriitori celebri au cerut autorităţilor egiptene, prin intermediul unei scrisori deschise publicate marţi, să o elibereze pe activista Sanaa Seif şi pe alţi prizonieri politici, informează AFP.

În vârstă de 26 de ani, Sanaa Seif a fost arestată la sfârşitul lunii iunie. Ea este acuzată, potrivit avocaţilor săi, de "difuzare de informaţii false", de "incitare la infracţiuni teroriste" şi de "utilizare abuzivă a reţelelor de socializare", potrivit agerpres.ro.

Aflată în prezent în regim de arest preventiv, activista egipteană, care este specializată în montaj de film, a devenit cunoscută pe plan internaţional după ce a colaborat la documentarul "The Square", nominalizat la Oscar în 2014, şi la filmul "In the Last Days of the City" (2016).

"Împreună, cerem autorităţilor egiptene să o elibereze imediat pe Sanaa (...) şi pe toate celelalte persoane arestate pentru că şi-au exercitat drepturile într-un mod pacifist", au declarat cei peste 200 de semnatari ai scrisorii.

Printre ei figurează actorii Danny Glover, Juliette Binoche şi Thandie Newton, scriitoarea Arundhati Roy, lingvistul, filosoful, istoricul şi activistul Noam Chomsky, scriitorul sud-african J.M. Coetzee - laureatul premiului Nobel pentru literatură pe anul 2003 - şi artistul plastic Anish Kapoor.

Plasarea în detenţie a activistei egiptene este "ultima dintr-o serie de arestări fără sfârşit care caracterizează, de acum, regimul preşedintelui Abdel Fattah el-Sisi", au adăugat semnatarii textului.

În momentul arestării sale, Sanaa Seif se afla alături de mama şi de sora ei în faţa închisorii Tora din Cairo, unde este încarcerat fratele ei, inginerul şi activistul Akaa Abdel Fattah, personalitate centrală a protestelor populare din 2011, care l-au alungat de la putere pe fostul preşedinte Hosni Mubarak.

Alaa Abdel Fattah a fost trimis la închisoare după o operaţiune a poliţiei locale ce a vizat una dintre rarele manifestaţii de protest organizate împotriva regimului preşedintelui Al-Sisi, în septembrie 2019. Mai multe mii de persoane au fost atunci arestate, dintre care unele - al căror număr exact nu este cunoscut - au fost ulterior eliberate.

"Zeci de mii de arestări politice au fost documentate de organizaţiile care apără drepturile omului (...) Între timp, tribunalele şi procurorii au prelungit arestul preventiv al deţinuţilor fără ca ei să fie prezenţi în sala de judecată", se afirmă în aceeaşi scrisoare deschisă.

"Cerem guvernului egiptean să pună capăt abuzurilor generate de arestul preventiv", au adăugat ei.

În Egipt, arestul preventiv poate fi prelungit, potrivit legii, pentru o perioadă de până la doi ani.

Reprezentanţii Amnesty International şi ai altor ONG-uri care luptă pentru apărarea drepturilor omului au semnat la rândul lor această scrisoare deschisă.

După ce a ajuns la putere în 2013, preşedintele Al-Sisi a coordonat reprimarea fără milă a oricărei forme de opoziţie. Intelectualii şi artiştii din Egipt au fost vizaţi în mod special.