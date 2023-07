Celebrul actor Jamie Foxx, primele declarații despre starea sa medicală: 'Am fost în iad şi m-am întors!' - VIDEO

Actorul Jamie Foxx a vorbit pentru prima dată despre starea sa medicală într-un videoclip postat sâmbătă dimineaţă pe Instagram.

Câştigătorul premiului Oscar, în vârstă de 55 de ani, a distribuit un clip pe Instagram sâmbătă dimineaţa devreme, mulţumindu-le fanilor pentru rugăciunile lor în timp ce se recuperează după o complicaţie medicală care a avut loc pe 11 aprilie, în timp ce se afla în Atlanta pentru filmările la pelicula Back in Action.

"Nici nu pot să încep să vă spun cât de departe m-a dus şi cum m-a adus înapoi", a spus el despre sprijinul fanilor săi. "Am trecut prin ceva prin care am crezut că nu voi trece niciodată."Foxx a spus că ştie că "mulţi oameni" "aşteptau" noutăţi despre starea sa, dar "ca să fiu sincer cu voi, nu am vrut să mă vedeţi aşa"."Vreau să mă vedeţi râzând, distrându-mă, petrecând, făcând glume, făcând un film [sau] o emisiune de televiziune", a spus el. "Nu am vrut să mă vedeţi cu tuburi ieşind din mine şi încercând să-mi dau seama dacă voi reuşi să supravieţuiesc."Actorul a spus că sora sa Deidra Dixon şi fiica sa Corinne "mi-au salvat viaţa" şi, de asemenea, i-a mulţumit lui Dumnezeu şi "oamenilor minunaţi din domeniul medical" care l-au tratat.

"Nu pot să vă spun cât de bine te simţi când familia ta te ajută în aşa fel - şi ştiţi cu toţii că au ţinut totul secret, nu au lăsat nimic să iasă. M-au protejat", a spus el. "Şi asta sper ca toată lumea să poată avea în momente ca acestea".



De asemenea, el a dezminţit zvonurile despre sănătatea sa. "Acum, ştiţi, prin tăcere, uneori lucrurile scapă de sub control. Oamenii care spun ce am, unii au spus că sunt orb, dar după cum puteţi vedea... ochii funcţionează foarte bine. Au spus că sunt paralizat - nu sunt paralizat".



"Dar am trecut prin... Am fost în iad şi m-am întors", a spus Foxx. "Şi drumul meu spre recuperare a avut şi câteva gropi. Dar mă întorc. Şi sunt capabil să lucrez".



"Ştiu că se vorbeşte despre oameni care plâng în videoclipuri", a spus el, "puteţi face o dublă; eu nu voi face o dublă. Este ceea ce este. Dacă mă vedeţi de acum încolo şi, din când în când, izbucnesc în lacrimi, este pentru că a fost greu, omule. Am fost bolnav, omule. Dar acum sunt pe picioarele mele."



"Dar, aşa cum am spus, vreau doar să vă amintiţi de mine pentru glumele pe care le spun, pentru filmele pe care le fac - unele dintre ele bune, altele nu (cred că am scos unul bun) şi pentru cântecele pe care le cânt. ... Sunt aici pe pământ datorită unor oameni extraordinari. Sunt aici pe pământ datorită lui Dumnezeu, omule."



El a încheiat videoclipul spunând: "Sunt pe calea de revenire".