Celebrul artist Bansky acuză Primăria București că îi folosește pe FALS numele într-o expoziție: Ce precizări face britanicul

Artistul britanic Banksy a adăugat și expoziția susținută de Primăria Municipiului București, la Arcul de Triumf, pe lista evenimentelor false, invitând publicul să le trateze ”în cunoștință de cauză”.

'Publicul ar trebui să știe că în ultima vreme a apărut un val de expoziții Banksy care nu sunt realizate de comun acord . Au fost organizate fără cunoștința sau implicarea artistului. Vă rugăm să le tratați în cunoștință de cauză', arată mesajul publicat pe site-ul lui Banksy cu titlul 'Retragerea produsului'.Artistul, care a reușit de-a lungul anilor să își păstreze identitatea ascunsă, a reacționat și față de alte evenimente similare, reproșul principal fiind legat de prețul biletelor. 'Eu nu cer bani oamenilor ca să-mi vadă arta decât dacă instalez un carusel', spunea artistul într-o discuție online privind o expoziție neautorizată.Majoritatea expozițiilor făcute cu acordul artistului au avut intrare liberă sau prețuri de până în 4 dolari.Expoziţia 'The Art of Banksy' cuprinde peste 50 de tablouri, fotografii, şabloane (stencil-uri), obiecte 3D şi clipuri video realizate după originalele Banksy, a fost vernisată pe 29 iulie, în interiorul Arcului de Triumf din Bucureşti.

Organizatorii expoziţiei sunt Events şi Primăria Municipiului Bucureşti prin Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic. Expoziția rămâne deschisă până în 27 octombrie. Biletele costă 35 de lei în timpul săptămânii şi 40 de lei în weekend, iar elevii, studenţii şi pensionarii plătesc 20 de lei de luni până vineri şi 30 de lei sâmbătă şi duminică.



Expoziţia a fost deschisă prima dată în 2016 la Istanbul, după care a fost itinerată la Paris, Amsterdam, Londra, Roma, Berlin, Toronto, Montreal, Tel Aviv, Berlin. Toate acestea se regăsesc în lista de evenimente false publicată de artist. Expoziția de la București este disponibilă aproximativ în aceeași perioadă și la Cluj Napoca, unde este deschisă la Casa Vaida Voevod între 1 august și 3 noiembrie. Și expoziția de la Cluj-Napoca este enumerată pe site-ul artistului pe lista evenimentelor catalogate ca fals.



MEDIAFAX i-a contactat pe reprezentanții Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic și ai Primăriei Municipiului București, un răspuns al autorităților urmând să fie oferit în curând.



Banksy a devenit un pictor extrem de apreciat în universul artistic, fiind celebru pentru desenele sale de tip graffiti realizate pe diverse clădiri importante, însoţite adeseori de comentarii cu tentă socială.



În 2018, 'Girl with balloon', o pictură semnată de acesta, s-a autodistrus imediat după ce a fost adjudecată, pentru 1,185 de milioane de euro



Banksy a apărut în documentarul 'Exit Through the Gift Shop', pe care l-a şi regizat şi în care îşi prezintă opera, fără a-şi dezvălui însă nicio secundă chipul. Filmul său a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun documentar în anul 2011.



Banksy, care îşi ascunde identitatea, preferând să rămână în anonimat, este originar din Bristol, un oraş din sud-vestul Angliei. Artistul britanic combină adeseori în operele sale umorul şi arta subversiunii: el şi-a exercitat arta pe zidurile din New Orleans, după uraganul Katrina, dar şi pe zidul din Cisiordania care îi separă pe israelieni de palestinieni.



Considerat un reprezentant al curentului street art, artistul este renumit pentru faptul că îşi tachinează publicul, dar şi autorităţile, iar lucrările sale sunt extrem de originale, făcându-i pe privitori să vadă lucrurile într-o cu totul altă lumină.



În 2009, el şi-a instalat 100 de opere în muzeul de artă din Bristol chiar în faţa oficialilor prezenţi la un vernisaj. În trecut, Banksy a reuşit să introducă pe ascuns în incinta Disneyland o statuie în mărime naturală ce reprezenta un deţinut de la Guantanamo.



În toamna anului 2013, operele sale au fost prezentate într-o expoziţie inedită pe zidurile clădirilor din New York. Desenele artistului britanic au fost protejate cu grilaje şi agenţi de pază.



În luna ianuarie 2015, o colecţie ce include 32 de desene create de Banksy a fost vândută cu aproape 435.000 de lire sterline (580.000 de euro) la o licitaţie organizată în Marea Britanie.