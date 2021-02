Celebrul balerin Serghei Polunin îşi lansează autobiografia în luna aprilie

Celebrul balerin Serghei Polunin îşi lanseată cartea "Free: A Life in Images and Words/ Liber: O viaţă în imagini şi cuvinte" în luna aprilie. Actriţa Helen Mirren semnează prefaţa.

Balerinul de origine ucraineană Serghei Polunin a anunţat că îşi va publica în această primăvară autobiografia. În cartea "Free", Polunin le oferă fanilor întâmplări şi fotografii din viaţa şi cariera sa, începând cu copilăria sa şi trecând prin cariera de balerin, model şi actor. Prefaţa cărţii este semnata de actriţa Helen Mirren, laureată în 2007 cu premiului Oscar pentru "Cea mai bună actriţă" pentru rolul reginei Elisabeta a Angliei din filmul "The Queen", potrivit news.ro.

Autobiografia "Free" prezintă imagini şi întâmplări emoţionante atât din timpul momentelor de glorie, cât şi din timpul întâmplărilor care au zdruncinat viaţa şi cariera lui Serghei Polunin. Volumul va putea fi achiziţionată începând cu luna aprilie, online şi de la teatrele unde Polunin va avea reprezentaţii în 2021.

La doar 19 ani, Serghei Polunin a devenit cel mai tânăr prim-balerin din istoria London Royal Ballet, una dintre cele mai prestigioase companii de balet din lume şi a fost numit „cel mai bun balerin al generaţiei sale”.

La 21 de ani, Serghei Polunin a şocat lumea baletului anunţând că se retrage de la London Royal Balet, unde avea parte de o apreciere enormă, şi că alege un nou drum, cel de dansator independent, care nu se încadrează în şabloanele riguroase ale acestui domeniu. În prezent, Polunin deţine propria companie de producţie, Polunin Ink, prin intermediul căreia realizează show-uri în toată lumea, în colaborare cu mari artişti, printre ei şi românca Alina Cojocaru. Repertoriul lui Polunin include acum spectacole originale precum „Sacre” (coregraf Yuka Oishi), „Rasputin” (coregraf, Oishi, scor, Kirill Richter), „Little Red & The Wolf” (coregraf Ross Freddie Ray, scor: Richter), „Satori” (coregraf, Sergei Polunin, regia: Gabrielle del Vecchio) şi „Romeo şi Julieta” (coregraf Johan Kobborg).

Născut în 1989, el a dansat pe marile scene ale lumii - la Staatsballet Munchen şi Teatrul Balşoi din Moscova. Videoclipul în care Polunin dansează pe melodia lui Hozier „Take Me to Church”, regizat de David LaChapelle, a devenit viral şi a adunat peste 25 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artistul a apărut în filmul regizat de Kenneth Branagh „Crima din Orient Express” (2017), în thrillerul „Red Sparrow” (2018) şi în filmul „Corbul alb” (The White Crow, 2018). Polunin a apărut şi în videoclipul „Movement” al lui Hozier.

Anul trecut, Serghei Polunin a fost, alături de Alina Cojocaru, vedeta spectacolului-eveniment „Romeo şi Julieta”, regizat de Johan Kobborg, care a avut loc în Amfiteatrul din Verona în faţa a 10.000 de spectatori. Iar organizatorii anunţă că spectacolul va fi distribuit, anul acesta, în mai, la Londra, prilej cu care Polunin îşi va reînnoi parteneriatul cu balerina Alina Cojocaru.