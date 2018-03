Celebrul chitarist Joe Satriani va concerta la Bucureşti pe 25 iulie. Biletele au fost deja puse în vânzare

Chitaristul Joe Satriani va concerta la Arenele Romane din Bucureşti pe 25 iulie, în cadrul turneului „What Happens Next”, potrivit NEWS.RO.

Joe Satriani, născut pe 15 iulie 1956, a debutat în 1986, cu albumul „Not of This Earth", căruia i-au urmat 15 albume. Cel mai recent, „What Happens Next”, a fost lansat în ianuarie 2018.

Nominalizat de 15 ori la premiile Grammy, fără să câştige vreun trofeu, Joe Satriani este cunoscut şi ca profesor al unora dintre cei mai titraţi chitarişti din lume, între care Steve Vai, Larry LaLonde (Primus), Rick Hunolt (Exodus), Kirk Hammett (Metallica), Andy Timmons şi Alex Skolnick (Testament).

În plus, el a colaborat cu artişti ca Alice Cooper, The Yardbirds, Ian Gillan, Dream Theater, Mick Jagger şi Deep Purple.

Biletele pentru concertul de la Bucureşti au fost puse în vânzare şi au preţuri - early bird - cuprinse între 74 şi 229 de lei, potrivit organizatorilor, Phoenix Entertainment.

Între 10 mai şi 10 iunie, preţurile biletelor vor fi de 85, 145 şi 239 de lei, până pe 24 iulie, de 89, 159 şi 249 de lei, iar în ziua concertului, ele vor costa 100, 170 şi 260 de lei.