Celebrul istoric Yuval Harari avertizează în privința războiului din Ucraina: 'Asta înseamnă sfârșitul ordinii mondiale!' – VIDEO

„Dacă Rusia este lăsată să câștige războiul în Ucraina, asta înseamnă sfârșitul ordinii mondiale, așa cum o știm de decenii. Regula fundamentală este că nu poți să invadezi, să cucerești și să anexezi o altă țară, un vecin, doar pentru că ești mai puternic. Acest lucru a fost valabil timp de secole, timp de milenii”, a spus istoricul Yuval Noah Harari, într-o discuție cu analistul politic american Ian Bremmer.

„Oamenii tot vorbesc despre imperialism, imperialism. Ei uită ce înseamnă imperialismul. La origini, imperialismul, în sens roman, în sens otoman, în sens mongol, înseamnă asta: invadezi o țară vecină, o cucerești și o anexezi. Nu este imperialism cultural. Acesta este imperialismul. Oamenii uită, pentru că nu s-a mai întâmplat de mult asta. Și exact asta e ceea ce încearcă Putin să facă. Dacă este lăsat, vom vedea din ce în ce mai mulți Putini în lume”, a avertizat Yuval Noah Harari.

„Vorbeam mai devreme despre bugete de stat. Motivul pentru care cheltuielile militare au scăzut de la 50% la 7% în medie și au eliberat astfel resurse pentru sănătate, educație și așa mai departe este că majoritatea oamenilor, majoritatea țărilor s-au simțit în siguranță și, chiar dacă au un vecin puternic, nu se mai pot întâmpla astfel de lucruri, să fie atacați. Adică poate mai apar niște conflicte la graniță sau mai știu eu ce, dar ideea că vecinul ne poate pur și simplu invada, cuceri și anexa țara nu mai există. Și exact asta e ceea ce încearcă Putin să facă în Ucraina”, a concluzionat istoricul.

