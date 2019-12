CEO Huawei România: 'Oraşele inteligente au nevoie de conectivitate peste tot, pentru că nu putem funcţiona ca insule izolate"

Oraşele inteligente au nevoie de conectivitate peste tot, pentru că nu putem funcţiona ca insule izolate, a afirmat, miercuri, la Palatul Parlamentului, George Zhang, CEO Huawei România, potrivit Agerpres.

"Din perspectiva dezvoltării urbane, cred în transformarea digitală a unui oraş. Aceasta poate fi pe patru niveluri, de la cel mai scăzut care înseamnă infrastructura ICT ce face funcţională economia digitală. Noi nu putem funcţiona ca insule izolate. În primul rând, este nevoie de conectivitate tot timpul şi peste tot. Al doilea nivel este securitatea reţelelor ce reprezintă o garanţie a dezvoltării. Al treilea nivel este cel al industriei pentru a reuşi trecerea spre digitalizare, iar nivelul patru se referă la procesul de transformare al oraşului într-unul smart. Oraşele inteligente au nevoie de conectivitate peste tot şi de bandă largă. Ultima tehnologie este 5G şi Wi-Fi 6. Huawei, împreună cu partenerii săi, va construi o infrastructură de comunicaţii foarte puternică pentru a sprijini conectivitatea oraşelor, pentru a oferi suport oriunde şi oricând. Securitatea este o necesitate a oraşelor inteligente", a spus Zhang.

Oficialul companiei chineze a subliniat faptul că digitalizarea urbană bazată pe 5G, alături de Inteligenţa Artificială, va spori productivitatea în toate domeniile.

"În ultimii 30-40 de ani, Huawei a dat soluţii pentru iluminat şi pentru conectivitate pe latura comunicaţiilor. Industria IT reprezintă un fel de electricitate pentru această eră, iar digitalizarea urbană bazată pe 5G plus Inteligenţă Artificială sporeşte productivitatea vieţii noastre în toate domeniile. De aceea, noi am îmbrăţişat inovaţia în industrie. Suntem experţi în 5G în latenţă scăzută şi în broadband şi bandă largă şi a lansat noi soluţii VR (Realitate Virtuală, n.r). În multe oraşe din Europa şi din China, compania Audi împreună cu Huawei folosesc tehnologia 5G şi Inteligenţa Artificială pentru a ajunge la un alt nivel al conducerii autonome. De asemenea, în domeniul roboticii, al tratamentelor medicale şi al securităţii urbane s-au upgradat soluţiile şi s-a transformat întreaga industrie", a declarat CEO-ul Huawei România.

Autorităţi de la nivel central, reprezentanţi ai instituţiilor de reglementare, precum şi autorităţi locale participă, miercuri, la conferinţa "Smart Solutions for Smart Cities", organizată la Palatul Parlamentului.